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總統：努力降低今年物價指數 給企業打拚好環境

中央社／ 台北15日電
總統賴清德（中）15日晚間應邀出席全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮，並擔任監交人，見證卸任總會長陳麗如（左）將印信交接給新任總會長邱銘乾（右）。中央社
總統賴清德（中）15日晚間應邀出席全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮，並擔任監交人，見證卸任總會長陳麗如（左）將印信交接給新任總會長邱銘乾（右）。中央社

總統賴清德今天出席創新創業總會長交接典禮致詞表示，以去年來說，台灣經濟成長率是亞洲四小龍第1名，消費者物價指數（CPI）控制也算平穩，希望今年可以降低一點，政府會努力控制，讓民生更穩定，讓企業家打拚有更好的環境。

總統晚間出席全國創新創業總會「第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」致詞表示，非常高興再次受邀參加新創總會的總會長交接典禮，第26屆陳麗如擔任總會長時，2年內幫新創總會賺了新台幣6000多萬元。

賴總統提到，新任總會長邱銘乾為了不辜負父親的期待，年輕人一路白手起家，就是希望家裡人可以過上更好的日子，對爸爸能夠交代。

總統表示，政府很支持新創產業，因為新創等於是經濟產業新的力量，有新創產業進來，經濟才有辦法源源不斷，他擔任行政院長期間就推動很多政策，現在立法院也在修投資抵減相關法條，讓新創人士可以減免稅金。

總統解釋，政府除了關心年輕人的創業外，也很關心中小企業發展。以去年來說，經濟成長率差不多是40.27%，亞洲四小龍排第1名。消費者物價指數（CPI）差不多2%，希望今年CPI可以更低一點，降至1.8%、1.9%等，政府會努力控制，讓民生更穩定，讓企業家打拚有更好的環境。

總統指出，行政院推動經濟發展委員會提出3大對策，分別是幫忙中小企業數位轉型、人工智慧化、幫忙淨零轉型與開拓市場。

總統強調，再者是稅務減免，稅金要再調整。最後一項則是政府為了提供行政效率，會成立單一窗口，幫助中小企業度過難關。國家發展委員會和經濟部都會持續針對一些特定區域幫忙新創產業，讓各行各業都可以好好發展，台灣經濟才可以越來越好。

中小企業 創業 經濟發展

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