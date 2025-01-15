羅東公保地解編迎曙光 吳宗憲：專案小組已獲具體意見

國民黨立委吳宗憲今天邀請國土署署長吳欣修及其署內同仁，前來說明及研議「公共設施保留地專案通盤檢討」案的辦理進度及接續狀況。而關於羅東公保地解編一案，在吳宗憲持續地追蹤緊盯之下，終於迎來一絲曙光，專案小組已獲致具體意見，待宜蘭縣政府補充資料後，將續召開小組審議。

吳宗憲表示，內政部早在2013年訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，目的是想協助地方政府推動公共設施用地專案通盤檢討，以解決公保地地主長期以來土地利用受限問題，然而幫助實在相當有限。

吳宗憲指出，單就宜蘭縣來說，目前共19處的都市計畫區中僅3處通過並公告實施，其餘仍舊卡關，甚至有許多土地一卡就是數十年，地主心中的酸楚可想而知，且土地被迫荒廢之下，不僅淪為安全隱患，更影響周邊地區發展。

吳宗憲提到，羅東公保地案的專案小組歷年來召開了9次會議，始終無法達成共識，足見其究竟有多艱鉅及複雜。幸好，在多方努力之下有了十足的進展，專案小組目前具體意見已達成一致，解編事宜終於邁出了一大步！

最後，吳宗憲特別強調，雖然距離完成解編任務還有許多必須努力的地方，但日後他也會持續追蹤，除了協調宜蘭縣政府的資料補充事宜之外，在之後的小組審議也會密切留意，並給予宜蘭當地民眾適時的進度說明與幫助，務必要讓這些荒廢的公保地撥雲見日，不只要解決地主的困境，更要排除安全隱憂，並促進地區發展。