朱立倫批對韓國瑜訪美搞小動作 外交部：勿政治操作

立法院長韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，國民黨主席朱立倫今天表示，外交部很多小動作，試圖讓韓國瑜此行無法發揮最大功能。外交部回應，全力協助訪團，不解朱立倫的說法依據，盼勿將外交工作做不必要的政治操作，抹煞第一線人員的努力。

川普將於美東時間20日就職，台灣由立法院長韓國瑜率跨黨派立委組成的代表團致賀。朱立倫今天在國民黨中常會指出，這是非常重要的任務，期待韓國瑜此行順利圓滿，透過出訪跟美方、僑界等各界有很多交流，再次呼籲總統賴清德、民進黨政府，要全力支持韓國瑜出訪。

不過，朱立倫表示，民進黨昨天還提議罷免韓國瑜，明天賴總統又要請韓國瑜喝咖啡，這種「昨天要罷免你，明天請你喝咖啡」的兩手策略，讓大家看清楚民進黨的嘴臉。

朱立倫也提到，韓國瑜代表國會，外交部卻做很多小動作，試圖讓韓國瑜此行無法發揮最大功能；請外交部人員拿出勇氣跟決心，這是中華民國國會，要盡最大努力安排所有出訪活動，讓跨黨派立委一起跟所有僑胞參與，這才是真正的國家外交。

朱立倫強調，朝野要和不要鬥，民進黨在各地方透過附庸、側翼的民團發動罷免，這是大家都知道的事實，但台灣應該要和，不要再製造仇恨，執政者應敞開心胸、放下仇恨，賴總統已當選1年多，如果再鬥下去，全民將受害，民進黨不要背後搞罷免，表面上又談和解，唯有真心放下仇恨，才是台灣之福。

朱立倫說明，和也適用在兩岸關係上，台東縣長饒慶鈴日前到中國大陸訪問，希望解決台東農民的問題，並推銷台東農產品，饒慶鈴是要幫民眾解決問題，民進黨卻以意識形態對抗製造問題。兩岸需要和，和的過程就是放下仇恨，彼此合作才能解決問題。

談到立法院正在審查中央政府總預算案，朱立倫解釋，國民黨的立場清楚，一定支持重要國防預算與國家重大建設，但對於任何浪費、弊端，絕不容許。

朱立倫舉例，因為錯誤的能源政策、綠能蟑螂，要全民補貼台電新台幣2000億元，每人要支付9000元，這是國民黨絕不能接受的；透過宣傳費用去養綠色網軍、側翼與特定媒體，全民也不能接受，對於各種弊案，國民黨都要嚴格監督。

對於朱立倫批外交部小動作多，外交部回應，這次奉賴總統核示，敦請韓國瑜率慶賀團赴美出席川普就職典禮，外交部及駐外館處以一貫積極的態度與最大的努力安排參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團的各項事宜，以期達到跨黨派慶賀團代表政府及不分政黨一致展現對台美關係的重視，與對美國新政府祝賀的目標。

外交部說明，在慶賀團籌組過程中，外交部均秉持坦誠、透明的態度，與立法院保持協調、溝通及討論，並說明前例與客觀條件，全力協助訪團各項事宜安排，盼確保慶賀團任務順利圓滿，實在不解朱立倫的說法依據為何，外交部誠盼切勿將外交工作做不必要的政治操作與攻擊，抹煞第一線人員的努力。