謝龍介辦公室貼賴清德春聯 林俊憲酸：蹭賴總統蹭到沒招了？

民進黨立委林俊憲與陳亭妃各自努力爭取2026市長黨內初選獲提名，國民黨將由立委謝龍介出馬迎戰，最近謝、林從財劃法鬥嘴到中配身分證6年縮短至4年，兩人也在網路直播節目鬥嘴，有說有笑。今天謝龍介在立院辦公室貼總統賴清德的春聯，林俊憲又問謝，蹭賴總統蹭到沒招了？

謝龍介今天上午在立院辦公室門上貼上總統賴清德的春聯「六順和春」，說他與賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，但當家不鬧事，在野就好協助。

林俊憲隨即在臉書上寫著「每日一龍介：今天的龍介是光速被打臉的龍介。龍介蹭賴總統，已經蹭到沒招了嗎？」林說，雖然這很無聊，但「為了足不出戶的龍介還是講解一下，總統府的春聯前兩天才陸續送到各辦公室，而我收到以後，昨天就貼了。」，我隔壁的蘇巧慧委員，也一樣早就貼出來。

「龍介不要老是躲在自己研究室直播造謠，偶爾也要出來走走啦，上來10樓看看我們幾個委員的辦公室，找我泡個茶也好啊！多出門看看，你可以避免被打臉的悲劇。」