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謝龍介辦公室貼賴清德春聯 林俊憲酸：蹭賴總統蹭到沒招了？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委在社群貼上他昨天已在立院辦公室門口貼賴總統的春聯。圖／擷取林俊憲社群畫面
民進黨立委在社群貼上他昨天已在立院辦公室門口貼賴總統的春聯。圖／擷取林俊憲社群畫面

民進黨立委林俊憲與陳亭妃各自努力爭取2026市長黨內初選獲提名，國民黨將由立委謝龍介出馬迎戰，最近謝、林從財劃法鬥嘴到中配身分證6年縮短至4年，兩人也在網路直播節目鬥嘴，有說有笑。今天謝龍介在立院辦公室貼總統賴清德的春聯，林俊憲又問謝，蹭賴總統蹭到沒招了？

謝龍介今天上午在立院辦公室門上貼上總統賴清德的春聯「六順和春」，說他與賴清德最好，賴的子弟兵都在貼「台灣尚勇」春聯，沒人要貼賴清德的，喊話賴要加油，雖然總統當得馬馬虎虎而已，但當家不鬧事，在野就好協助。

林俊憲隨即在臉書上寫著「每日一龍介：今天的龍介是光速被打臉的龍介。龍介蹭賴總統，已經蹭到沒招了嗎？」林說，雖然這很無聊，但「為了足不出戶的龍介還是講解一下，總統府的春聯前兩天才陸續送到各辦公室，而我收到以後，昨天就貼了。」，我隔壁的蘇巧慧委員，也一樣早就貼出來。

「龍介不要老是躲在自己研究室直播造謠，偶爾也要出來走走啦，上來10樓看看我們幾個委員的辦公室，找我泡個茶也好啊！多出門看看，你可以避免被打臉的悲劇。」

林俊憲與謝龍介最近隔空或節目上鬥嘴逗得很熱鬧，也很有意思，但民眾都知道，兩人是在為市長選戰做準備，但較沒直接槓上的陳亭妃，採潛艇式作戰，卻是隻大黃雀。

國民黨立委謝龍介今天在利用辦公室門上貼總統賴清德的「六順和春」春聯。圖／擷取謝龍介影片畫面
國民黨立委謝龍介今天在利用辦公室門上貼總統賴清德的「六順和春」春聯。圖／擷取謝龍介影片畫面

林俊憲 謝龍介 賴清德

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