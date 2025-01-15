施明德紀念午宴 韓國瑜憶和解咖啡、柯建銘提大罷免

民進黨前主席施明德去年辭世，友人今天舉辦84歲誕辰紀念午宴。立法院長韓國瑜追憶，當年大和解咖啡讓他感受到施明德的寬容與包容。民進黨團總召柯建銘強調，他要完成施明德與故前總統蔣經國的一生反共遺志，凡是與中國站在一起，都是罷免對象。

民進黨前主席施明德84歲誕辰紀念午宴今天在圓山大飯店登場，立法院長韓國瑜、立法院前院長蘇嘉全、民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召傅崐萁、行政院政務委員馬永成、海基會秘書長羅文嘉、前外交部長田弘茂、前台北市長郝龍斌、前雲林縣長蘇治芬等藍綠政治人物齊聚，席開多桌，暢談心中的施明德，並多次追憶施明德當年的和解大咖啡，傅崐萁未上台致詞。

柯建銘致詞時表示，施明德一生充滿傳奇，兩人1993年在立法院當同事，能與施明德當同事並學習，這是他一生中最光榮的時刻。

柯建銘說明，他曾問施明德能否回鄉參選新竹市長，施明德要他留在立院拚國會改選，因此他留在立法院至今；若用一句話定位施明德，那就是「一生影響台灣最深遠」。

柯建銘指出，施明德不只影響藍、也影響綠，當前藍綠對立嚴重，施明德一生最大願望就是兩岸和平、朝野和解，去年1月15日施明德離世，而37年前的1月13日前總統蔣經國辭世，兩人有一個共同點就是一生反共。

柯建銘強調，他要完成施明德與蔣經國的遺志，展開大罷免，凡是與中國站在一起、都是罷免對象，雖然聽起來刺耳，這是他正在做的事情，希望大家能夠響應。

接續柯建銘致詞的韓國瑜提到，他成長於眷村、擔任職業軍人，對施明德曾是排斥、懼怕與遙遠。之後他擔任立委，在立院與時任立委的前總統陳水扁打架，才有緣在立院首次見到施明德；當時，施明德提出大和解咖啡，讓他感受到寬容與包容，印象非常深刻。

韓國瑜談及，對台灣2300萬人口而言，民主是DNA，每一個人都認為理所當然，但不能忘記在台灣民主發展這條道路上，有多少前輩犧牲健康、生命與青春，為這塊土地播下民主的種子，其中犧牲最大的是施明德，他不僅是思想家、執行家，也是犧牲者。

對於即將率團赴美參加美國總統當選人川普就職典禮，韓國瑜表示，在中華民國國旗之下，除了願意將民主果實在台灣繼續生長孕育外，更希望世界能夠看到台灣，台灣在世界愈光亮、台灣愈安全，台灣民主若能夠繼續蓬勃發展，台灣這塊土地一定會更被國際社會關照。