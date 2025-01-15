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出書分享推動再生醫療法 邱議瑩抗癌感謝好友相伴

中央社／ 台北15日電

民進黨立委邱議瑩今天舉辦新書發表會時說，推動再生醫療法過程受挫非常多次，感謝前副總統陳建仁協助，也感謝副總統蕭美琴在她生病時當她最大的分身；謝謝好友一路相伴，千言萬語只有一句謝謝。

抗癌成功的邱議瑩，曾在2017年出版「生命的溫暖戰歌」一書，並力推再生醫療雙法，立法院在去年6月4日三讀通過，因此在書中增訂「台灣再生醫療法十年有成」等內容。

邱議瑩今天舉行「生命的溫暖戰歌」新書分享會，邀副總統蕭美琴、前副總統陳建仁、前行政院長蘇貞昌、行政院政務委員陳時中、前經濟部長王美花、前衛福部長薛瑞元等人出席，另有民進黨立委蔡其昌等十多位立委到場聲援。

邱議瑩致詞時表示，謝謝天下文化8年前幫她出書、8年後又再版；謝謝很多好友到場，蘇貞昌看著她從小長大、一路成長，從恰北北的女生到嫁為美濃媳婦的轉變，也看到她在政壇兇巴巴問政，也看過她對付病魔的樣子。

邱議瑩說，她推動再生醫療法過程中受挫非常多次，在陳建仁卸任副總統後，她曾到中研院尋求陳建仁的專業，請教立法技術、再生醫療的法令設計等，當時是時任衛福部醫事司長石崇良陪她去拜會，「一路被我纏著，纏到現在變成衛福部次長」。

邱議瑩指出，今天來了2位前衛福部長和前經濟部長，謝謝陳時中、薛瑞元全力協助；當初在討論再生醫療是「製劑」或「製品」如何區分時，王美花就說製品是經濟部主管、製劑是衛福部主管，到底是藥品還是產品，謝謝王美花在關鍵時刻點醒很多人。

邱議瑩說，這本書發布也要謝謝蔡其昌帶領立法院同事們；民進黨立委蘇巧慧本來都在教育文化委員會，後來到社福及衛環委員會後，成為再生醫療法推手之一，「當我的內應協助再生醫療法進行」；也謝謝醫師公會全聯會。

邱議瑩表示，今天蕭副總統特別來，她非常感動，她知道很多媒體會問她選舉的事，對蕭副總統來說會有點敏感但還是來了，蕭副總統也在她生病的時候，當她最大的分身；謝謝一路相伴的好朋友，千言萬語只有一句謝謝。

邱議瑩說，生病到康復這段過程很辛苦，她走過來了；推動法案過程也很艱辛，她也走過來。台灣現在面臨的處境跟抗癌一樣非常艱辛，希望台灣也能安然無恙，「因為我們大家都是台灣最溫暖的鬥士」。

邱議瑩的丈夫、中央通訊社董事長李永得也到場協助接待，雖未上台致詞，但也特別獻花給邱議瑩。

衛福部 邱議瑩 陳建仁

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