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黨政人士：總統派韓國瑜率團赴美 展現善意對外團結

中央社／ 台北15日電

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任團長，率團赴美出席美國總統當選人川普就職典禮。黨政人士分析，此舉展現善意對外團結，向美國傳達台灣與民主國家站在一起，對內釋出橄欖枝盼朝野和諧。

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率領朝野立委代表團赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿等7位跨黨派立委同行。

黨政人士從三面向分析賴總統邀請韓國瑜擔任團長，籌組跨黨派慶賀團赴美表示，一來是對內遞出橄欖枝，期望朝野和諧，共同推動國家穩健前行；二來是以國會外交形式，傳達台美共享自由、民主、人權的普世價值，並將以此為基石持續深化雙邊關係；第三，代表團成員包括國會議長、朝野三黨立委，表達台灣不分政黨，都共同為美國新政府送上祝福，同時台美關係持續深化也是台灣社會努力目標與最大共識。

回顧歷任總統派代表團出席美國總統就職典禮情況，前總統蔡英文任內，2017年指派前行政院長游錫堃代表率團、2021年由時任駐美代表蕭美琴出席；前總統馬英九則是兩次都指派時任立法院長王金平領軍。

黨政人士說，總統決定指派誰代表，背後都看出脈絡思維，是根據當下情勢做適切規劃，以蔡英文任內兩次指派可見，由立法院長代表率領慶賀團赴美，雖非民進黨慣例，這次賴總統邀請韓國瑜，即是「朝野不分你我」，對外團結的行動展現。

台美關係 美國 韓國瑜

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