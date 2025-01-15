賴總統會晤川普就職代表團 韓國瑜明率七立委赴總統府

「第60屆美國總統就職典禮」將於今(2025)年1月20日（下周一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。中華民國與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示我國政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應(2024)年美方派遣慶賀團來台祝賀賴總統520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。

總統府指出，我代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員，柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

台美關係源遠流長，雙方關係近年有大幅進展，政府特別對川普總統當選人就職表達恭賀之意，未來將在既有之良好互信與互動基礎上，繼續強化台美關係。

據了解，賴總統邀請代表團一行於明日上午九點半入府會晤，總統府發言人郭雅慧表示，儀式依總統府接見訪賓流程循例進行，由賴清德總統公開致詞表達歡迎，再由立法院長韓國瑜接續致詞談話，之後集體大合影，隨後進行閉門會談，預計一小時於十點半結束。

有鑒於立法院朝野爭議頻仍，此次賴韓會面，除總統循往例接見交付代表團任務外，亦有賴清德總統再遞橄欖枝化解朝野歧異、展開對話之意，具體會談內容備受外界關注。

涉外人士指出，此次由賴總統任命組成的赴美慶賀團，是我國首個與美國新上任政府正式公開交流互動的官方代表，此次賴清德總統邀請韓國瑜，即是以行動釋出善意，盼對內良性競爭，對外團結一致，共拚外交。

回顧過去八年，台灣分別與川普政府、拜登政府在經貿、國防、區域安全等各方面互動合作，台美關係進展有目共睹，近日「台美21世紀貿易倡議」首批協定正式生效，美國國會也持續推動「台美避免雙重課稅」法案，提升雙邊經貿關係，白宮也持續以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）等多元方式，協助台灣維持充分自我防衛能力等，值此台美關係史上最佳，賴總統任命韓國瑜代表，象徵總統與代表民意的立法院攜手開創台美關係新階段，台灣社會也有信心在過去政府基礎上，與新政府展開共同合作，抵抗威權擴張、創造繁榮發展，守護區域穩定和平。