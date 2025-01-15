NCC主委懸缺 洪孟楷：民進黨完全不審 真在乎嗎

通傳會（NCC）主委仍懸缺，國民黨立委洪孟楷今表示，NCC委員審查不排、名單不送，大半年沒有主委，民進黨政府真的有在在乎NCC嗎？

洪孟楷說，因為總預算審查，其中討論到NCC預算，國民黨立院黨團提案刪除業務宣傳費用，遭NCC抱屈。更直接的事實是，NCC已經大半年沒有主委，4位任期到期委員也並未補齊，原因就是第二會期交通委員會民進黨召委從來沒有排過NCC委員的人事審查，既然沒有審查，就根本不可能通過。

洪孟楷表示，去年12月初修法通過後不得連任，到現在將近兩個月，行政院還未重送，一拖再拖拖半年，請問民進黨政府真的有在乎過NCC業務嗎？

洪孟楷提到，再者當初恐嚇人民，沒NCC委員會讓iPhone無法上市，如今過去半年電信業務有受到任何影響？其實根本沒有，恐怕絕大多數國人根本不知道NCC現在主委懸缺中，一個懸缺的職務卻沒有絲毫影響，這個單位平常存在感可想而知。

洪孟楷認為，預算是「當用則用、當省則省」，把錢花在刀口上更是看守人民荷包的主要原則。如果真的該用的經費，經說明可使用一定不會阻擋，但如果連民進黨政府自己也不要不緊，人員半年不審查、不補提名，就不要怪在野黨盡責把關預算，一個預算審查，可照出到底中央部會有多少沒上班也不影響業務的冗員狀況。