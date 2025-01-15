賴韓會明登場！涉外人士：交付任務外 總統也釋朝野對話善意

賴清德總統明將在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，據了解，賴總統與韓國瑜將先公開致詞，隨後雙方舉行閉門會談。涉外人士表示，賴總統邀請韓國瑜，是以行動釋出善意，盼對內良性競爭，對外團結一致，共拚外交。

美國總統當選人川普就職典禮將在1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。總統府表示，中華民國與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示我國政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應今年美方派遣慶賀團來台祝賀賴總統520就職善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。

我代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。代表團將於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

賴總統邀請代表團明上午9時30分到總統府會晤，總統府發言人郭雅慧表示，儀式依總統府接見訪賓流程循例進行，由賴總統公開致詞表達歡迎，再由韓國瑜接續致詞談話，之後集體大合影，隨後進行閉門會談，預計於10時30分結束。

涉外人士表示，此次由賴總統任命組成的赴美慶賀團，是我國首個與美國新上任政府正式公開交流互動的官方代表。有鑒於立法院朝野爭議頻仍，此次賴、韓會面，除賴總統循往例接見交付代表團任務外，也有賴總統再遞橄欖枝化解朝野歧異、展開對話之意，具體會談內容備受外界關注。

涉外人士指出，回顧過去八年，台灣分別與川普政府、拜登政府在經貿、國防、區域安全等各方面互動合作，台美關係進展有目共睹，近日「台美21世紀貿易倡議」首批協定正式生效，美國國會也持續推動「台美避免雙重課稅」法案，提升雙邊經貿關係，白宮也持續以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）等多元方式，協助台灣維持充分自我防衛能力等。

涉外人士說，值此台美關係史上最佳，賴總統任命韓國瑜代表，象徵總統與代表民意的立法院攜手開創台美關係新階段，台灣社會也有信心在過去政府基礎上，與新政府展開共同合作，抵抗威權擴張、創造繁榮發展，守護區域穩定和平。