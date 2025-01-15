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蘇貞昌讚邱議瑩 城市交給她會變得非常漂亮
民進黨立委邱議瑩日前宣布投入2026年高雄市長選舉，今天舉辦《生命的溫暖戰歌》新書發表會，副總統蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、邱議瑩先生李永得、天下文化副社長兼總編輯吳佩穎等人都到場力挺。蘇貞昌稱讚，台灣因為邱議瑩的堅持與專業才能向上提升，並說，「即便是交給她一個城市，都會讓那個城市變得非常漂亮。」
蘇貞昌致詞時大讚邱議瑩一家兩代有非常多的故事，因為邱的堅持與專業，所以台灣才能向上提升，也看出她其實非常不簡單；蘇貞昌更讚，若以邱議瑩這樣的特質與力量，「何止是一部法律，即便是交給她一個城市，都會讓那個城市變得非常漂亮」，他也祝福邱議瑩，新書可以讓更多人知道她不只有這樣，還可以給她更大的舞台、空間，她一定會做得更好。
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