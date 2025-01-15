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蘇貞昌讚邱議瑩 城市交給她會變得非常漂亮

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委邱議瑩（中）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，行政院前院長蘇貞昌（左）與女兒蘇巧慧（右）都到場力挺。記者蘇健忠／攝影
立委邱議瑩（中）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，行政院前院長蘇貞昌（左）與女兒蘇巧慧（右）都到場力挺。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委邱議瑩日前宣布投入2026年高雄市長選舉，今天舉辦《生命的溫暖戰歌》新書發表會，副總統蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、邱議瑩先生李永得、天下文化副社長兼總編輯吳佩穎等人都到場力挺。蘇貞昌稱讚，台灣因為邱議瑩的堅持與專業才能向上提升，並說，「即便是交給她一個城市，都會讓那個城市變得非常漂亮。」

蘇貞昌致詞時大讚邱議瑩一家兩代有非常多的故事，因為邱的堅持與專業，所以台灣才能向上提升，也看出她其實非常不簡單；蘇貞昌更讚，若以邱議瑩這樣的特質與力量，「何止是一部法律，即便是交給她一個城市，都會讓那個城市變得非常漂亮」，他也祝福邱議瑩，新書可以讓更多人知道她不只有這樣，還可以給她更大的舞台、空間，她一定會做得更好。

立委邱議瑩（左八）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，立院同僚都到場力挺，昔日同僚副總統蕭美琴（右八）也出席。記者蘇健忠／攝影
立委邱議瑩（左八）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，立院同僚都到場力挺，昔日同僚副總統蕭美琴（右八）也出席。記者蘇健忠／攝影
立委邱議瑩（左）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，先生李永得（右）特地獻上鮮花。記者蘇健忠／攝影
立委邱議瑩（左）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，先生李永得（右）特地獻上鮮花。記者蘇健忠／攝影
天下文化副社長兼總編輯吳佩穎（左起）、行政院前院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、副總統蕭美琴、邱議瑩先生李永得下午一起出席邱議瑩（右二）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，並一起拿書合影。記者蘇健忠／攝影
天下文化副社長兼總編輯吳佩穎（左起）、行政院前院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、副總統蕭美琴、邱議瑩先生李永得下午一起出席邱議瑩（右二）《生命的溫暖戰歌》新書發表會，並一起拿書合影。記者蘇健忠／攝影

蘇貞昌 邱議瑩

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