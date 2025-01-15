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公廣董監事任期將屆未改聘 行政院、文化部已違法？

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
行政院長卓榮泰。（行政院提供） 中央社
行政院長卓榮泰。（行政院提供） 中央社

公廣集團董監事的任期剩下不到半年，依照《公共電視法》，「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」由於本屆任期已經不到六個月，行政院文化部遲遲未有作為，似乎已經違反《公視法》的規定。

本屆公視董監事是在2022年5月20日上任，每屆的任期三年，所以任期只到2025年5月19日。依照《公共電視法》「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」行政院應該在2024年12月20日之前就要改聘。文化部是公共電視的主管機關，往例都是由文化部規劃名單送交行政院長提名。不知為何，行政院與文化部依法應該在去年年底就啟動的改聘作業，逾期快一個月了，卻至今遲遲沒有進行。

按照公視法的規定，董事屬同一政黨之人數不得逾董事總額四分之一；監察人屬同一政黨之人數不得逾監察人總額三分之一；董事、監察人於任期中不得參與政黨活動。董事、監察人產生程序如下：一、由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會（以下簡稱審查委員會）。二、由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員三分之二以上之同意後，送請行政院院長聘任之。先前的規定是四分之三，所以前幾屆經常難以產生，後來修法已經改成三分之二。

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公廣集團 公視 文化部 行政院

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