當選總統滿1年 賴清德：牢記使命、不忘承諾
2024總統大選結束滿1年，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。
民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在中常會提到，藍白發動預算恐攻，立法院只剩3天可以處理總預算，民進黨立院黨團會加強論述，防止藍白癱瘓國家。
與會人士轉述，賴清德當場回應吳思瑤，除了感謝黨團這陣子的辛苦，他也請黨公職與黨團全力支持總預算。
賴清德向中常委表示，就在前天，2024總統大選結束滿1年。1年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行。要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。
賴清德指出，立法院上週已三讀通過「運動部組織法」等配套法規，行政院正積極辦理相關籌備工作，目標是在今年，讓運動部正式掛牌運作。
賴清德強調，行政院已經宣布長照3.0計畫將在明年完整啟動，落實了他在前年所承諾的政見：擴大全責照護機制，讓照顧者可以獲得更大的支持。
另外，民進黨中常委王世堅今天在中常會前受訪，媒體問到，在野黨阻擋國防預算。王世堅回應，民間瀰漫一股氣氛，覺得很憂心，希望在野黨認清現在國家面臨的現狀，應該要朝野一致。
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