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挺邱議瑩選高雄市長？ 蘇貞昌：交給她一座城市能做更好

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩今天舉行新書發表會，副總統蕭美琴、前副總統陳建仁與行政院前院長蘇貞昌等人與會祝賀。記者周佑政／攝影
民進黨立委邱議瑩今天舉行新書發表會，副總統蕭美琴、前副總統陳建仁與行政院前院長蘇貞昌等人與會祝賀。記者周佑政／攝影

民進黨立委邱議瑩今天舉行新書發表會，副總統蕭美琴、前副總統陳建仁與行政院前院長蘇貞昌等人與會祝賀。邱議瑩催生再生醫療法，蘇貞昌表示，以邱議瑩的特質與力量，「何止是一部法律，交給她一座城市，都可以讓那個城市非常漂亮」，他認為可給邱更大的舞台與空間。

蕭美琴致詞時表示，再生醫療法有許多利害相關者，從醫療體系、病友或整個產業，要整合不同利害相關者的意見，邱議瑩在過程中特別理解，罹患癌症後的無助與徬徨，要尋求更多可以展現生命力量的經驗。

蕭美琴表示，說邱議瑩是生命的溫暖戰士不為過，將自己曾經跌入低潮、徬徨無助的生命歷程分享，也以專業催生再生醫療法，大家都有共同的感動。

邱議瑩推動再生醫療法，曾在2020年赴中研院向陳建仁請益。陳建仁今天說，再生醫療法通過，代表台灣往前推進一步，邱議瑩扮演非常重要的角色。這部法案專業複雜，需要有智慧去了解，全面耐心溝通，也要能感動別人，邱議瑩有這樣的魅力。

蘇貞昌說，邱議瑩一家兩代有非常多故事，而這些故事是真正台灣從威權走向民主，台灣社會從對衛生醫療各方面都還不周到時，因為有邱議瑩從中堅持與專業認真，台灣能向上提升，這種力量是台灣最需要的。

蘇貞昌說，邱議瑩非常不簡單，把個人的力量串連起來。以邱議瑩這樣的特質與力量，「何止是一部法律，交給她一座城市，都可以讓那個城市非常漂亮」。這本書是應該能讓更多人知道邱議瑩不只有這樣，還可以給她更大的舞台與空間，她一定可以做得更好，也恭喜邱議瑩前途遠大。

邱議瑩有志參選高雄市長，蘇貞昌致詞時的弦外之音，也讓現場與會人士響起掌聲。邱議瑩說，她知道今天媒體會問選舉的事情，會有些敏感，但蕭美琴說姐妹出書一定要來參加，她很感動。

邱議瑩說，「在生病到康復的過程很辛苦，我走過來了，在推動法案的過程也很艱辛，我走過來了」。台灣現在面臨的處，境跟抗癌一樣很艱辛，希望台灣也能安然無恙，安然走過來，因為我們大家都是台灣最溫暖的鬥士。

蕭美琴 蘇貞昌 邱議瑩

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