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8成民意挺罷免 綠營民代鼓吹連署

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「5成以上民眾不滿國民黨立委，且『非常不滿意』的比例很高，若有需要罷免，我們都會協助！」民進黨立委沈伯洋，議員林秉宥、魏筠、歐陽霆、張之豪與黃守達等人15日召開記者會，公布民調顯示共有8成民眾支持罷免，且民眾選區對藍委的非常不滿度約25%，遠高於綠委不滿度，選民若有需要，都很樂意協助。

綠民調挺罷免

綠營民代委託台灣議題調查中心進行民調顯示，超過8成民眾同意「如果立委做不好，人民有權罷免」，55%認為罷免門檻太高，會影響人民權益，55.9%的民眾認為罷免票數要比當選票數的規定不合理。此外，五成以上的民眾對於藍（51.3%）白（53.3%）立委的表現不滿意。

沈伯洋指出，民眾普遍對藍白立委不滿，而且這次民調中，回答「非常不滿意」的比例很高（21%），這些選民很高機率會出來投票，而罷免的門檻是25%，顯示很有機會成功，且對於選區立委的不滿意，也會延伸到對黨的不滿意。但對於民進黨選區立委的「非常不滿意」的比例平均僅約6%。

綠民代很熱心

「罷免團體無論是借路權、或是只要連署用的桌子，我們都非常願意幫忙！」心北市議員林秉宥強調，民調顯示民眾對於藍白在國會亂搞感到相當不滿，包括修《選罷法》、《財劃法》等法案。桃園市議員魏筠強調，近來罷免國民黨立委涂權吉的民眾有受到騷擾，就可以找綠營民代幫忙。

新竹縣議員歐陽霆表示，藍白總說有6成民意，但自己選區的藍委林思銘僅以44%選票當選，如今更是好好檢驗在野黨是否有6成民意的好時機；無黨籍苗栗縣議員曾玟學也說，藍白還要修法將中配取得身分證從6年改成4年，這會導致大量中國人來台，民眾想罷免藍委，就是擔心現在的生活制度受到侵蝕。

全台發動可牽制藍營

「全台大罷免，國民黨才會分身乏術，罷免更有機會成功！」基隆市議員張之豪表示，基隆市長謝國樑罷免案雖失敗，但這是因為只有個案罷免，國民黨可以動員大量政要支援，若全台大罷免，國民黨因應的資源就會被分散，國民黨選區立委才會認真回應民意。

媒體詢問，總統賴清德曾說不要罷免，綠營民代是否違反總統的意志？沈伯洋回應說，總統是全民總統，有其憲政手段可因應國會擴權，但民意代表若接到選民服務，豈有不服務的道理，而賴清德所言也不說要休戰，而是尊重民眾的權益。

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國民黨 罷免 議員

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