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批王婉諭惡人先告狀 王鴻薇：連自己人都看不下去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

2023年新北市幼兒園爆發餵藥案，因證據不足，新北地檢署偵結不起訴。時代力量主席王婉諭被國民黨立委王鴻薇等，控公布幼保員個資，造成身心受創。新北地檢署不起訴王婉諭涉違個資法案。王鴻薇今表示，胡亂提告浪費司法資源，請王婉諭向受害者道歉。

王鴻薇說，混淆視聽的王婉諭，因為自己被板橋餵藥案受害者何老師等人提告違反個資獲不起訴，居然惡人先告狀，發文要人道歉。除了昨天第一時間她發出聲明以外，她也聯絡上了何老師，這些被王婉諭誣指的幼教老師們，部分至今都還無法正常工作，這些人等不到王婉諭的道歉，請問他們到底做錯了什麼？王婉諭跟時代力量怎麼還敢對這件事出來說話？

王鴻薇表示，目前狀況是新北市地檢全案相關人等罪證不足不起訴，當時王婉諭還在新北市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」，號召2千多人前往「霸凌」這些無辜的老師，要不是燒到高雄，逼得高雄市長陳其邁下令清查轄內2702間醫療院所，更發現有4名醫師涉及用藥不當，才讓王婉諭停止這樣的中傷行為，更不要說連時任時代力量立委陳椒華，也在臉書貼文表示「不要拿不確定數據就亂攻擊」，王婉諭的瘋狂讓自己人都看不下去。

王鴻薇提到，結果到今天王婉諭又一副受害者的嘴臉出現，嚷嚷要人家道歉，「請問一下去年11月法院認證你告我，被宣判不起訴，怎麼就安靜裝死，請時代力量主席王婉諭為自己政治利益抹黑第一線幼教、濫用司法資源道歉，不要拖累你的政黨同志，陪你一起成為傷害別人的幫兇。」

時代力量 王婉諭

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