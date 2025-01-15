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「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

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「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

立法院長韓國瑜將率跨黨派立委代表團，赴美參加美國新任總統川普就職典禮。賴清德總統明將邀請韓率訪團成員到總統府喝咖啡。國民黨主席朱立倫今天表示，「昨天罷免你，明天喝咖啡，」這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。

朱立倫今在中常會表示，韓國瑜周末將率跨黨派立委代表團到華府參加川普就職典禮，依慣例立法院長就是國家代表，相信這是非常重要的任務，期待韓國瑜此行順利圓滿；同時透過此次出訪，與美方、僑界各界交流，再次呼籲賴清德總統與民進黨政府都要全力支持。

朱立倫提到，很不幸民進黨團昨天還提出要罷免韓國瑜，明天賴總統要請韓國瑜及訪美團喝咖啡，這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。韓國瑜代表的是中華民國國會，外交部在做很多的小動作，試圖讓韓此行無法發揮最大功能。

朱立倫呼籲外交部拿出勇氣跟決心，要盡最大努力安排所有出訪活動，讓此行順利圓滿，同時與僑界要有非常盛大的歡迎跟僑宴，讓跨黨派立委一起與所有僑胞參與，這才是真正的國家外交。

朱立倫也強調「要和不要鬥」，民進黨在各地透過所謂的民團「民進黨的團體、附庸、側翼」在發動各地罷免，到各地是哪些議員，透過哪些里長和民進黨朋友搞罷免活動，「誰不清楚？不用演，大家都知道事實。」

朱立倫重申，台灣需要的是和，不要再製造仇恨，尤其執政者要敞開心胸、放下仇恨，賴清德都已經當選一年多了，再鬥下去，受害是全民，不要再演兩手作法，「背後搞罷免、表面談和解，」唯有誠心，雙方放下仇恨，和才是台灣之福。

國民黨 川普 朱立倫 民進黨 罷免 賴清德 韓國瑜

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