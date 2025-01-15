柯志恩遭批用言論審查刪公視預算 柯辦嗆：別亂開槍

國民黨提案刪公視23億元預算，高雄市前文化局長尹立點名國民黨立委柯志恩用「言論審查」角度刪減公視預算，表面對特定節目內容不滿，實質則打擊高雄影視產業與文化發展。柯志恩指預算刪減案是由立委陳玉珍提出，並嗆尹立「不要看到柯志恩就開槍」，惡意抹黑。

尹立PO文表示，「聽海湧」是2024年最受矚目台劇，由高雄影劇產業發展基金「高雄人」與在地公司「三餘創投」投資，8成以上場景都在高雄拍攝，是高雄影視產業多年努力的成果。但柯志恩因個人對劇情不滿便刪光公視預算，是赤裸裸的政治打壓，這不是單純的預算審查，而是對創作自由與地方產業的政治報復。

柯志恩辦公室對此發表聲明，澄清預算刪減案是立委陳玉珍提出，不是柯志恩，希望正視聽，避免惡意造謠言論流傳。

柯辦表示，柯委員之前確實針對公視經營的英語頻道TaiwanPlus將美國總統當選人川普稱為「重刑犯」；公視台語台小編以政治哏大酸在野政治人物；及員工私吞公款長達3年只記「大過」了事等問題質疑公視。

不過柯志恩委員絕不會以「言論審查」角度去刪除公視相關預算，且提案人又怎會在內文寫自己的名字，「連提案都看不懂的人，用這種惡意抹黑言論造謠，到底誰把戲劇拿來當作政治鬥爭的工具」？