立陶宛前外長：威權挑戰達高峰 台立注定並肩對抗

立陶宛前外長藍斯柏吉斯今天表示，逼迫烏克蘭與俄羅斯談判做為和平手段有根本缺陷，忽略烏克蘭人民意志與俄羅斯毀約劣跡；他強調，威權挑戰已達冷戰後高峰，小國應保持團結，立陶宛與台灣注定要並肩合作對抗挑戰。

外交部與遠景基金會上午舉行演講會，立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）以「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」為題發表演說，外交部常務次長陳立國、遠景基金會執行長賴怡忠以及多位駐台使節及國內外學者專家與會。

藍斯柏吉斯於演講指出，逼迫烏克蘭與俄羅斯談判做為和平手段，有「根本缺陷」（fundamentallyflawed），這不僅無視烏克蘭人民意志，也忽略俄羅斯劣跡斑斑，屢次違反停火協議、國際協議，俄羅斯常以談判作為進犯意圖的伎倆。

藍斯柏吉斯認為，和談會暫時緩解區域情勢，但代價是縱容莫斯科、北京、德黑蘭等威權政體，「我們不能讓這件事發生」。

藍斯柏吉斯指出，民主小國的團結必須保持積極活絡，眼前挑戰已達冷戰後高峰，威權主義擴張不僅止於特定單一區域，民主世界若不正視，威權政權將見縫插針；因此，立陶宛與台灣雖然距離遙遠，但注定要並肩合作對抗挑戰。

立陶宛與台灣互設代表處，中國隨即對立陶宛祭出經濟制裁。藍斯柏吉斯表示，當時許多人認為，「中國會讓立陶宛粉身碎骨」，但現在看來，立陶宛經濟穩定成長，對中出口也轉往其他印太國家。

藍斯柏吉斯強調，烏克蘭若戰敗也是整體民主世界戰敗，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）目的是要破壞自由、人權、以規則為原則的民主世界，這些原則關乎立陶宛等民主小國存亡；烏克蘭情勢的解方對世界有立即且深遠的影響，對波羅的海、摩爾多瓦區域的安全更有負面影響，也破壞歐盟（EU）和北約組織（NATO）的信譽。

藍斯柏吉斯話鋒一轉表示，但烏克蘭戰敗，對克林姆林宮的信心與威脅力有相當助益，也會提升中國印太地區的進犯戰略，這是也是烏克蘭情勢與台灣可能發展的連結，支持烏克蘭，也是同時對中展開威嚇。

藍斯柏吉斯示警，如果俄羅斯的脅迫戰略被認定成功，北京鷹派將會不再保持冷靜或和平；北京正在仔細研究俄羅斯對烏克蘭的劇本，中國對台灣的行動，與俄羅斯對烏克蘭的伎倆有高度相似，尤其是灰色地帶侵擾行為，企圖正常化中國在台灣防空識別區的滋擾以及在台灣周圍舉行軍演。

藍斯柏吉斯進一步指出，中國模仿俄羅斯「入侵前策略」（pre-invasion strategy），以軍演施壓並破壞烏克蘭的穩定，民主國家的任務是要分享經驗、教訓以及傳達清楚訊息，民主國家會站在一起捍衛價值與原則，且對任何民主國家的攻擊，不管多小的國家，都會面臨全球民主社會的集體回應。

談及提升民主國家集體嚇阻力，藍斯柏吉斯說，「我們將進入核擴張時代」，無核中立已不存在，只能自我保護、尋求盟友保護或遭敵國威脅。

藍斯柏吉斯指出，俄羅斯以傳統武力侵略他國，同時威脅動用核武以癱瘓敵對國的盟友，讓他們不介入或降低支持，俄羅斯的核威脅的確有效，這也許也是中國展示核實力的原因之一。