京華城願暫緩20%容獎了 游淑慧嘆：貪心不足蛇吞象寫照

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭起訴，北市副市長李四川今召集跨局處及專家學者開會，表示會前鼎越願暫緩涉爭議的20%容積獎勵，來辦理建照變更，主動拿掉20%容獎。議會調查小組召集人游淑慧嘆，貪心不足蛇吞象，可能就是京華城案的最佳寫照。

游淑慧說，鼎越終於願放棄京華城爭議20％容獎，早就算給鼎越聽了，台北101的容積率也才752.62%，京華城放棄20%容獎，他們還有728%容積，已經也是超高容積率。何必苦苦堅持？

游淑慧說，仔細算算，若一開始京華城就老老實實花錢買30%容移，其實整體開發容積就已高達728%，就台北的商業區來說，也已經夠高了。

游說，「對我們一般人說，1000億和1100億都是天文數字，沒有不同。不過，可能對威京小沈、一個好賭的生意人來說，1000億和1100億，那可是多100億的利益。「百億利益，可能就是殺頭冒險也要做吧。」