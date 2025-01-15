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綠指推親中法案弱化台灣主權 藍：政治失能只會抹紅

中央社／ 台北15日電

民進黨立委王定宇林楚茵，及民進黨發言人吳崢今天說，近來藍白陣營在立法院多項提案明顯弱化台灣的主權、國家安全與人民權益，讓親中勢力步步進逼，呼籲大家團結，讓民眾聲音成為守護台灣的力量。

對此，國民黨發言人楊智伃表示，民進黨已經陷入萬物皆可抗中保台，只會抹紅沒有論述，只會破壞沒有建設的困境中。兩岸人民關係條例，關係到陸配與外配歸化年限調整，讓台灣繼續邁向多元社會。離島建設條例更是離島人民的期待，離島不再是邊陲，而是國家發展亮點。民進黨有不同的想法，可以透過修法過程提案討論，但是卻沒有討論，只抹紅，是政治失能。

楊智伃說，民進黨身為執政黨，卻只有對抗邏輯，沒有執政思維，賴清德打算耗費他的任期在對抗、罷免、憲政救濟中，讓國家空轉，讓發展停滯，才是國家的悲哀。

民進黨今天召開「紅色滲透步步進逼 藍白親中沒在客氣 國會毀台法案盤點」記者會。王定宇表示，近來在立法院，藍白陣營多項提案明顯弱化台灣的主權、國家安全與人民權益。主權是國家存在的根基，不容任何讓步，藍白企圖透過修法要求台灣在金馬水域執法前需與中國協商，這等於片面放棄內政主導權，對主權形成嚴重侵蝕。

王定宇進一步指出，台灣過去幾年逐步強化國家安全，修補過去的漏洞，如終止共諜領退休金等不合理條款，但現在卻有提案試圖重啟安全漏洞，例如刪除吳斯懷條款。更令人憂心的是，兩岸人民條例第29條修正案、離島建設條例等，將使中國資金、勞工、醫療直接進入離島，甚至無需符合中華民國的法規，形同將離島推向「一國兩制」的框架，嚴重威脅國家安全與公共利益。

林楚茵指出，藍白聯手讓親中勢力步步進逼，但許多親中法案人民都不清楚，因為常常沒有經過討論。藍白在程序委員會，讓民進黨所提的強化國安法案，連掛號資格都沒有，直接被擋在門外；反觀國民黨所提毀憲亂政害台法案，通通直接闖關，送進來之後也不經討論，法案品質亂七八糟。

吳崢表示，藍白時常譏諷民進黨只會抗中保台，但為何中國步步進逼之時，藍白不團結抵抗中國的壓力，保護台灣的國安；也希望社會大眾能夠一起關注立院狀況，做民進黨立委後盾，要求藍白立委一同守護台灣的國安，因為這是台灣2300萬人民共同利益的最大公約數。

媒體提問，宏都拉斯與台灣斷交後，宏國蝦農陷入困境，傳出有國民黨立委以此為由，提案減列外交部預算4億元。

王定宇表示，宏都拉斯當時見利忘義，相信中國承諾要買白蝦，宏都拉斯一年出口白蝦2億美金，但中國一直沒有跟宏國買白蝦，導致2024年與2023年相較，宏國白蝦出口減少1506萬磅，其中台灣減少1497萬磅；台灣人有骨氣，「就不吃你的白蝦」，幾乎9成9就是減少在台灣這塊。

王定宇表示，「這件事情裡面，台灣做錯什麼？沒有啊」，若以宏都拉斯蝦農失業，要砍掉外交部預算4億元，「這是什麼邏輯？就是『蝦』提案」。

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