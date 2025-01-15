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林正杰煽動火燒地檢 綠委：民眾黨遊行將台灣推向危險

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委范雲（中）、郭昱晴（右二）、陳培瑜（右一）、莊瑞雄（左二）、賴惠員（左一）今上午開記者會，批前立委林正杰日前要大家放火燒地檢署的言論，已撼動台灣的法治底線。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲（中）、郭昱晴（右二）、陳培瑜（右一）、莊瑞雄（左二）、賴惠員（左一）今上午開記者會，批前立委林正杰日前要大家放火燒地檢署的言論，已撼動台灣的法治底線。記者林伯東／攝影

民眾黨日前號召萬人在自由廣場「釘孤枝」，前立委林正杰在台上演講時，稱要大家放火燒地檢署。民進黨多名立委今開記者會，批其言論已經撼動台灣的法治基石，民眾黨的遊行正在將台灣推向危險邊緣。律師黃帝穎也說，火燒地檢署言論已踩到法律紅線，活動發起人黃國昌必須表態。

民進黨立委今開「藍白與統促黨同流合汙？同台訴求火燒地檢應予譴責！」聯合記者會。

立委莊瑞雄指出，這場遊行中夾雜太多不可控的元素，恐撼動台灣社會法治基石，一場經過合法申請的集會，卻出現大批不受控制人員，甚至現場還有人高喊釋放涉嫌違反國安法的退役中將高安國，這種要求非常可怕，不斷企圖以各種方式干預我國內政及司法，試圖製造動亂挑起社會對立。民主社會有言論自由，但也有法治底線，任何試圖威脅司法或影響審判的行為，都必須受到最嚴厲的譴責。

立委賴惠員則說，民眾黨的遊行正在將台灣推向危險邊緣。林正杰公開呼籲火燒地檢署，這是否是蓄意的煽動言論？民眾黨立法院黨團總召黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁至今未對此做出否認或澄清，是否認同統促黨訴求兩岸統一，藍白是否成為統促黨的附庸？從整場集會充斥五星旗與兩岸統一標語來看，統促黨暴力煽動、國民黨縱容、民眾黨掩護，已成為威脅台灣民主法治的三合一劇本。

「藍白一開口就栽贓！」立委郭昱晴批，除了刻意忽略林正杰早就退出民進黨加入統促黨的事實，黃國昌作為活動發起人，也未制止不當言論，另外去年12月20日立委鍾佳濱是因救護車無法運送傷患，才用油壓剪剪開拒馬，當天也沒有任何民眾進入立法院，藍白至今卻還在為了修惡法轉移焦點。

立委范雲表示，今多名立委、現場目擊的助理及律師站出來，就是為了守護民主憲政、司法體制的獨立性，火燒地檢署的危險言論非常嚴重，藍白在場卻對這些錯誤發言袖手旁觀，還完全沒有譴責，這就是同流合汙。律師黃帝穎也說，此言論已踩到法律紅線，煽惑他人犯罪是刑法，活動發起人黃國昌必須表態，北檢也會主動偵查。

民進黨立委今聯合開記者會，批前立委林正杰在台上演講時稱要大家放火燒了地檢署，批評其言論已經撼動台灣的法治底線。記者林伯東／攝影
民進黨立委今聯合開記者會，批前立委林正杰在台上演講時稱要大家放火燒了地檢署，批評其言論已經撼動台灣的法治底線。記者林伯東／攝影

民眾黨 莊瑞雄 藍白 黃國昌

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