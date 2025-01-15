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影／韓國瑜春聯搶爆 立委每人500張不夠分齊喊加碼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」。圖／取自韓國瑜臉書
春節即將到來，立法院長韓國瑜的限量春聯也將開始發送。這次的韓國瑜以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」。圖／取自韓國瑜臉書

年節將至，立法院長韓國瑜今年特別準備「金蛇迎春」春聯，與民眾同慶，消息曝光後，國民黨立委辦公室接電話接到手軟，詢問是否能能索取韓國瑜春聯，由於每間辦公室僅配送500份，不少立委喊話韓國瑜加碼印製，或是授權讓立委自費印刷，韓國瑜高人氣展露無遺。

韓國瑜在臉書表示，最近工作除了主持會議外多了一個簽名！利用行程空檔，為了這週新年見面會，繼續趕工親簽600張春聯，今天公布台北見面時間地點，大家也要認真上班喔，期待相見。

國民黨立委洪孟楷表示，韓國瑜春聯詢問度非常的高，這幾天服務處都已經被問爆。早在12月初，他就有特別跟韓國瑜辦公室表達，根據去年的經驗，也為了服務廣大的鄉親，今年是否能夠比照前總統馬英九春聯一樣給各委員登記，讓他們自費印刷，能多一些數量發送給需要的鄉親，不過韓國瑜辦公室非常保守的婉謝這樣的提案，所以一個委員最終只有500張，也造成大家強迫頭的狀況，這點真的希望明年韓國瑜辦公室能夠從善如流，別讓第一線的委員服務處困擾。

不過，洪孟楷也說，這也突顯韓國瑜的高人氣，確實有非常多的鄉親指名希望能夠拿到韓國瑜的春聯，有感受到蛇年大家踴躍的盛況。

國民黨立委楊瓊瓔表示，韓國瑜的春聯去年就很受歡迎，今年熱度更高，韓國瑜贈送每個委員辦公室的春聯已被索取一空，還有很多鄉親來請託，希望可以問看看韓國瑜能否幫忙簽名，「夯度」可見一斑。

楊瓊瓔說，春聯熱潮當然和韓國瑜人氣高是連結的，韓國瑜主持議事態度中立、有為有守，民眾都有看到，而且即使當院長，韓國瑜不論接見外賓或接觸民眾、做慈善等，仍都是妙語如珠，讓大家都覺得很親切，立法院在現今席次結構下有不少衝突，相信新的一年在韓國瑜領導下，一定會有所進。

國民黨立委羅廷瑋提到，韓國瑜推出的限量簽名春聯「金蛇迎春」在中部地區掀起熱潮，日前立法院新春揮毫活動首次移師至霧峰林家花園林獻堂博物館園區，現場人山人海，民眾爭先恐後領取春聯，限量的600份春聯不到半小時就被搶光，場面熱鬧非凡。

羅廷瑋說，活動結束後，服務處的電話幾乎被打爆，社群私訊也接不完，大家紛紛詢問「有沒有韓院長的春聯」，有民眾跟他分享說「春聯帶回家，結果出門在外只是放在桌上 ，一轉眼春聯竟不翼而飛」，只好向他求助，羅廷瑋笑說要替民眾喊話韓國瑜，真的太搶手，拜託韓國瑜加碼印製。

國民黨立委牛煦庭表示，去年就秒殺，今年也一樣，早早就有選民詢問，私下問交情好一點的民進黨委員，沒想到他們也有不少「需求」，韓國瑜的高人氣可見一斑。

國民黨 春聯 韓國瑜

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