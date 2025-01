民進黨：藍白在立院強推親中法案 藍白弱化台灣主權

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會,上午在台北遠東香格里拉飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」( Prospects for Lithuania-Taiwan Relations and the Lessons of Russia's war on Ukraine),外交部常務次長陳立國、遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠等出席,外交部常務次長陳立國致詞並由遠景基金執行長賴怡忠擔任專題演講引言人,會中邀請駐台使節及國內外學者專家與會。

2025-01-15 12:48