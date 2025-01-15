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民進黨：藍白在立院強推親中法案 藍白弱化台灣主權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，藍白在立院強推親中法案，藍白弱化台灣主權。圖／民進黨提供
民進黨表示，藍白在立院強推親中法案，藍白弱化台灣主權。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，面對過去一年藍白立委仗勢在國會多數，圖謀以立法凌駕各憲政機關，強闖許多親中法案，導致台灣國安陷入空前危機。

民進黨發言人吳崢表示，中國不論是在中國的灰色戰術或在境內培植第五縱隊，針對台灣的壓力構成威脅越來越大，今年國安局提出報告，近兩年涉入共諜的人數呈高倍數成長，其中特別針對退役或現役軍人進行滲透。

吳崢指出，民進黨政府努力做的同時，也有賴國會的配合，但是藍白不斷在立法院提出法案傷害台灣主權，也時常譏諷民進黨只會抗中保台，但為何中國步步進逼之時，藍白不團結抵抗中國的壓力，保護台灣的國安。

民進黨立委林楚茵表示，本屆立法院在藍白聯手下，讓親中勢力步步進逼，但許多親中法案人民都不清楚，因為常常沒有經過討論。藍白在程序委員會，讓民進黨所提的強化國安法案，連「掛號」資格都沒有，直接被擋在門外；反觀國民黨所提的毀憲亂政害台法案，通通直接闖關，送進來之後也不經討論，以至於法案品質亂七八糟，國家主權、安全、自由以及人民權益，都被藍白聯手剝奪。

林楚茵表示，昨天立法院程序委員會，藍白就讓去年遭受廣大民意反對的中配入籍年限縮短死灰復燃，準備要在本會期最後一次院會闖關通過。而在中國對台灰色地帶侵擾不斷，嚴重影響國家安全的同時，國民黨立委卻提出「國家安全戰略法草案」意圖削弱總統統帥權，要讓台灣整體國安戰略須到立法院報告，不僅恐使台灣國安戰略被中國掌握，根本是選不贏總統，就架空總統，意圖掌控台灣國安。

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