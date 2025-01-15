立陶宛前外長藍柏吉斯：堅守全球民主陣營的價值

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會，上午在台北遠東香格里拉飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」（ Prospects for Lithuania-Taiwan Relations and the Lessons of Russia's war on Ukraine），外交部常務次長陳立國、遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠等出席，外交部常務次長陳立國致詞並由遠景基金執行長賴怡忠擔任專題演講引言人，會中邀請駐台使節及國內外學者專家與會。

藍斯柏吉斯表示，國際秩序在冷戰後遭遇前所未有的挑戰，民主同盟必須團結站在一起，並強調中國近年在灰色地帶對台灣的襲擾行為，利用戰機、戰艦繞台等挑釁舉動，民主國家必須傳達團結一致的訊息，堅定站在一起，保護民主，堅守全球民主陣營的價值。 外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會，上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（右二）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」，外交部常務次長陳立國（左）等出席，會中邀請駐台使節及國內外學者專家與會。記者曾學仁／攝影 外交部與兩岸交流遠景基金會上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（圖）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」。記者曾學仁／攝影 外交部與兩岸交流遠景基金會上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（圖）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」。記者曾學仁／攝影 外交部與兩岸交流遠景基金會上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（右二）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」，外交部次長陳立國（左二）、遠景基金會董事長陳唐山（右）、執行長賴怡忠（左）等出席，會中邀請駐台使節及國內外學者專家與會。記者曾學仁／攝影