我周邊海底電纜每年斷7-8次 陸委會：慎防中共影子艦隊

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷海底電纜，陸委會警告，中共可能仿效俄羅斯「影子艦隊」的模式威脅各地海纜安全；國安局則指出，我國周邊海纜平均每年發生7到8次斷纜事故，應加強對權宜輪等類似船隻的登船檢查。

喀麥隆籍貨輪「順興39」，日前在我國東北外海滯留並且疑似切斷中華電信海底電纜，立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局、國防部、陸委會等部會進行專案報告。

根據陸委會送交委員會的書面報告指出，海底電纜具高度國安戰略價值，近期歐美各國警示俄羅斯「影子艦隊」（船隻所有權不明、船體老舊，規避安全法規從事非法作業的船舶）的騷擾、威脅，高度關注中共可能仿效俄羅斯影子艦隊的模式，威脅各地海地電纜安全。

陸委會指出，去年11月波羅的海周邊國家連接北歐級中歐海底電纜遭到破壞，引發廣泛關注，波羅的海周邊國家如瑞典、芬蘭等，已對中國大陸船舶在該水域活動疑似破壞海底電纜事件展開調查。

陸委會進一步表示，針對順興39貨輪涉嫌破壞基隆港外海海底電纜案，海巡署已對外說明，從順興39貨輪歷史航跡研判，無法確認其真正意圖，但不排除有中國籍權宜輪實施灰色地帶侵擾的可能性，海巡署已經蒐證函送基隆地檢署偵辦，釐清該輪責任。

國安局報告則指出，我國屬海島型國家，建有14條國際海纜及10條國內海纜，近年因外力破壞導致海纜斷纜事件頻傳，經統計，近3年我國周邊海纜發生斷纜，每年平均約7至8次。相關態樣包括中共抽砂船多次在我離島馬祖、澎湖附近海域大量抽運海砂，導致海底淺灘快速流失，海纜裸露。

此外，中共漁船在台灣周邊海域利用流刺網、底拖網於海底進行長距離拖曳，易扯斷海底電纜。另外，中共大型貨輪在我周邊海域等待進港前、下錨固定船舶時，也曾勾斷海底電纜造成損壞。國安局進一步指出，第三國籍船舶非屬敵對勢力，依國際法可主張「無害通過」，然而此一行為已成為境外勢力對我灰色地帶威脅的新型態樣。

國安局指出，因應類似破壞海纜事件，應加強權宜輪登檢管制通報，針對歷來申報不實之船籍國所屬船舶，應列為優先實施「港口國管制」(PSC)檢查對象，假如該類船舶有駛進我國24海浬且鄰近海纜警戒專區或申報進港，可依「海岸巡防法」，派員登船進行「海上移動通信業務標識碼」(MMSI)及「船舶身分辨識訊號」(AIS)等船籍設備查驗事宜。

國安局並指出，針對加強海纜韌性，也應加強海纜周邊海域重點巡檢、強化多元異質通訊備援能量，以及完備海纜設施防護演練。

數位發展部則表示，配合行政院國土安全辦公室的每年關鍵通訊基礎設施檢視及演練，逐年提升海纜的場域設施及網路安全防護。另外，數發部已爭取預算補助中華電信新建「台馬四號」海纜、國際海纜登陸站及備援機房，並以多條海纜系統備援方式，降低單一海纜障礙對離島或我國對外通訊中斷的風險。