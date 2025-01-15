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林俊憲批謝龍介價值觀被扭曲 反嗆「吃剩飯等你」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介日前到南投草屯為同黨鎮長候選人簡賜勝站台，說到他曾到診所看醫生，向醫生「出價」，民進黨立委林俊憲在社群批謝統戰「視頻」看太多，價值觀被扭曲。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介日前到南投草屯為同黨鎮長候選人簡賜勝站台，說到他曾到診所看醫生，向醫生「出價」，民進黨立委林俊憲在社群批謝統戰「視頻」看太多，價值觀被扭曲。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立委謝龍介日前到南投草屯為同黨鎮長候選人簡賜勝站台，說到他曾到診所看醫生，向醫生「出價」，民進黨立委林俊憲在社群批謝統戰「視頻」看太多，價值觀被扭曲。謝龍介昨晚在直播反諷，「我是在稱讚醫生的專業」、「你們這樣都看無」。

林俊憲在社群寫著「龍介啊，統戰「視頻」看太多，看看你的價值觀都被扭曲成什麼樣子了⋯」，並指謝跑到草屯去幫國民黨的鎮長候選人簡賜勝站台，居然叫台下的人去看病要跟醫生殺價，還要說是「謝龍介叫我出價」，不知道謝龍介到底怎麼從輔選扯到這裡來，覺得很神奇。「還是那句老話，不要再跑去外縣市丟臉，拜託你了，好不好？」

社群上附上一段影片，內容為謝龍介在站台時，問台下民眾，長這麼大有向醫生出價嗎？他曾跟醫生出價，醫生說320元，他出價300元，醫生說不用，200元就好，「所以從今天開始，感冒去看醫生，回來要殺價。」

謝龍介昨晚直播時表示，有醫生朋友貼文給他，說某立委剪了一段影片，貼在社群上，說他叫人去跟醫生「出價」。謝說，現場有中天及多名直播主直播，可看內容。他說這些話的整個意思是感念醫護人員很辛苦，以及稱讚醫師的專業，一針打下去就知道孩子發燒；並指自己帶一支溫度計去量群眾對候選人的熱度。「你們連這樣都看不懂，看無就想有的沒的」，「你們要批我，隨時來，吃剩飯等你」。

南投 國民黨 林俊憲 民進黨 簡賜勝 謝龍介 醫生

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