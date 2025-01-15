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僑務委員盧曼菁遭控霸凌 徐佳青：義務榮譽職 無需辭職
針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌，僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然不需要辭職。
徐佳青在立法院受訪時表示，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，霸凌在定義上無法成立。徐佳青也指出，盧曼菁因私人引發的衝突，私下都有盡量勸雙方和解，不需要扯入所有僑團，若私人糾紛都要無限上綱，政府無法以這樣的標準決定榮譽職人員適任與否。
另外，盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑，徐佳青表示，這是在盧曼菁過去做生意時發生，因為生意往來又有中國客戶，基於客戶來的時候所有國旗都掛出來，不是只有掛五星旗，但盧曼菁擔任僑務委員沒有再做此生意、也沒再掛過五星旗，她相信盧曼菁對中華民國的向心力認同，並反批，把舊的不相關訊息在不同時空硬是湊在一起，顯然是刻意塑造衝突形象。
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