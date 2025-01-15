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僑務委員盧曼菁遭控霸凌 徐佳青：義務榮譽職 無需辭職

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌，僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然沒有需要辭職。記者胡經周／攝影
針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌，僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然沒有需要辭職。記者胡經周／攝影

針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然不需要辭職。

徐佳青在立法院受訪時表示，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，霸凌在定義上無法成立。徐佳青也指出，盧曼菁因私人引發的衝突，私下都有盡量勸雙方和解，不需要扯入所有僑團，若私人糾紛都要無限上綱，政府無法以這樣的標準決定榮譽職人員適任與否。

另外，盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑，徐佳青表示，這是在盧曼菁過去做生意時發生，因為生意往來又有中國客戶，基於客戶來的時候所有國旗都掛出來，不是只有掛五星旗，但盧曼菁擔任僑務委員沒有再做此生意、也沒再掛過五星旗，她相信盧曼菁對中華民國的向心力認同，並反批，把舊的不相關訊息在不同時空硬是湊在一起，顯然是刻意塑造衝突形象。

針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌，僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然沒有需要辭職。記者胡經周／攝影
針對媒體報導僑務委員盧曼菁遭僑民指控霸凌，僑委會委員長徐佳青今天表示，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然沒有需要辭職。記者胡經周／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青（右）進行專題報告，並備質詢。記者胡經周／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青（右）進行專題報告，並備質詢。記者胡經周／攝影

五星旗 僑委會 客戶 徐佳青 霸凌

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