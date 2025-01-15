僑務委員盧曼菁遭控霸凌 徐佳青：義務榮譽職 無需辭職

國民黨立委謝龍介日前到南投草屯為同黨鎮長候選人簡賜勝站台，說到他曾到診所看醫生，向醫生「出價」，民進黨立委林俊憲在社群批謝統戰「視頻」看太多，價值觀被扭曲。謝龍介昨晚在直播反諷，「我是在稱讚醫生的專業」、「你們這樣都看無」。

2025-01-15 11:33