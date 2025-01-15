賴清德升級對抗？ 李彥秀：一直找敵人只會更孤獨

賴清德總統傳親下指令，行政立法協調會議要「升級召開」。國民黨立委李彥秀說，在黨內找對手，在同胞找敵人，只會讓賴清德更為孤立，多花心思拚民生經濟，才是賴清德提升聲望的唯一途徑。

李彥秀說，賴清德8日在官邸舉行派系會議，當天親自下令行政立法協調會報「升級召開」。行政院13日中午邀集民進黨立院黨團幹部、8個立院常設委員會召委，在行政院舉行擴大行政立法協調會報，會議由行政院長卓榮泰主持，副院長鄭麗君、政務委員馬永成等人均參加，行政院秘書長未來也將常態列席。

李彥秀表示，執政將近8個月，賴清德現在才意識到黨內溝通以及「行政立法協調」的重要性，但賴清德沒有搞清楚的是，執政的亂象以及朝野的衝突，真正的關鍵還是在賴清德自己，個性決定命運，急於稱王，拙於妥協，窮於鬥爭的結果，黨內大權一把抓，府院分際沒界線，內政外交缺方向，朝野關係忙開戰」，結果就是「令不出總統府，號不出主席辦公室」。

李彥秀說，面對低迷不振的民調，賴清德顯然急了，官邸派系便當會、行政立法協調會報升級召開，再加上每周的民進黨中常會，顯然賴清德對目前民進黨空有執政優勢，行政團隊卻如一盤散沙，51戰隊各有打算的情況漸感不耐，親自出面重整府院黨團隊隊形，架空不聽話的立委，下架狀況外的首長，「殺雞儆猴、殺一儆百」，「用行動再次向外界宣示賴清德才是老大」，恐怕也是賴清德總統的新年新希望。