僑委遭控霸凌、掛五星旗 徐佳青：私人糾紛 相信認同中華民國

美國密西根州僑務委員盧曼菁，在自家公司門口懸掛五星旗，遭立委質疑忠誠度，周刊報導日前再指她霸凌僑胞，四處造謠，搞得僑界四分五裂。僑委會委員長徐佳青今天表示，僑委是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然不需要辭職。

徐佳青今天列席外交國防委員會報告並備詢。她在受訪時指出，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，霸凌在定義上無法成立。很多僑團是當地自主性團體，即使是政府部門，也無權介入民間自主團體，更何況是跨國。

徐佳青說，對於盧曼菁因私人引發的衝突，私下都有盡量勸雙方和解，不需要扯入所有僑團。除非違反重大規範，僑委會認為盧曼菁在職務與角色上沒有需要辭職，若私人糾紛都要無限上綱，政府無法以這樣的標準決定榮譽職人員適任與否。

她也提到，榮譽職角色是鑑於僑民熱心、出錢出力有所貢獻，不是所有人都願意像盧曼菁這樣，有些人只負責指指點點、批評人家，卻不願出任何力。

此外，針對盧曼菁遭控在自家門口懸掛五星旗，徐佳青在答覆民進黨立委王義川和陳冠廷質詢時表示，僑委都是非常深刻支持中華民國台灣，且認同台灣反共為前提，才會接受僑委會邀請成為總統聘任的僑務委員。

徐佳青表示，她相信盧曼菁對中華民國的向心力認同，她因為生意往來又有中國客戶，基於客戶來的時候所有國旗都掛出來，不是只有掛五星旗。也曾告知盧，要被受聘為僑務委員，一些國家忠誠度的基本規範需要遵守，因此，對於她的國家效忠有信心。