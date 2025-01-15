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檳榔專法將上路 衝擊台灣特有街頭文化「檳榔西施」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南投縣雙冬檳榔姊妹花最早打響知名度，但是現在穿著清涼的檳榔西施多為外地前往受雇的女郎。圖／聯合報系資料照片
南投縣雙冬檳榔姊妹花最早打響知名度，但是現在穿著清涼的檳榔西施多為外地前往受雇的女郎。圖／聯合報系資料照片

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關工會連署，下月上街頭要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，草案若獲立法院通過實施，衝擊台灣特有街頭文化「檳榔西施」。

檳榔西施多為打扮清涼的少女看顧檳榔攤，早期多出現高速公路交流道路口，被稱為「交流道的最美風景」，檳榔西施起源於1990年代，通常不會有華麗招牌或霓虹燈，只有簡單的「檳榔」2字，有些連招牌都沒有，嚼檳榔風氣盛行後，檳榔攤以檳榔西施吸引顧客，用檳榔西施的芳名號召。

部分檳榔西施因穿著暴露，染上情色，遊走法律邊緣，常上社會新聞版面，1997年時任副總統兼行政院長連戰在行政院院會裁示，可研究比照菸害防制法，以嚴峻立法，革除民眾嚼檳榔的習慣。院會並決定把檳榔業納入公司、行號依法管理，予以課稅；滿街的檳榔攤和「檳榔西施」，也要加強取締檳榔攤占用道路，以及雇用未成年少女穿著暴露服裝販售檳榔行為。

當時院會決定執行9大措施管制檳榔：農委會負責保育水上資源，兼顧山坡地農民生計；國防部、財政部、內政部加強查緝檳榔走私進口；經濟部、財政部將檳榔業納入公司、行號依法加強管理、課稅；內政部加強取締檳榔攤占用道路，雇用未成年少女穿著暴露服裝販售檳榔的行為。

內政部宣導預防兒童、少年嚼檳榔行為；衛生署與教育部宣導降低國人嚼食檳榔比率；教育部負責提升中小學生對檳榔危害認知率到95％以上；國防部降低官兵嚼食檳榔行為；環保署取締亂吐檳榔汁行為。9大措施最後都不了了之。

「檳榔西施」成為電影、藝術家創作題材，20多年前在檳榔故鄉屏東墾丁拍攝「檳榔西施」電影，2位韓國影星姜愛里、林銀珠演檳鄉西施，本土影星唐德惠飾演女刑警，由香港亞洲聯合電影公司與韓國明星聚點公司合拍「檳榔西施」，在墾丁拍攝。

2002年，結合現代前衛檳榔西施及傳統、現代水墨、人體藝術的創作展，在雲林科技大學登場，台灣女性現代藝術協會長吳瓊華的檳榔西施系列展，其中一幅包含132幀乳房創作，首次在農業縣展示，引起震撼及爭議。

檳榔 衛福部 農委會 農民

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