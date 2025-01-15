衛福部食藥署長莊聲宏明退休卸任 邱泰源：人選仍在徵詢先代理

衛福部食藥署長莊聲宏將於明天屆齡退休，衛福部在尋覓接任人選上疑遇到瓶頸。衛福部長邱泰源今表示，食藥署長接任人選還在徵詢中，將由副署長林金富代理，原因是林金富在食藥署經歷較為資深。莊聲宏也向媒體表示，今天就是他任期最後一天，之後將會回到中國醫藥大學任職。

邱泰源今天於立法院社福及衛環委員會審查總預算前接受媒體訪問表示，食藥署長接任人選目前仍在徵詢，先由食藥署副署長林金富代理。對於，食藥署長人選是否難產？邱泰源連說「不會、不會」，一定會找到最適當的人選。

莊聲宏去年7月1日接下食藥署長，其為邁阿密大學醫學院生化及分子生物學研究所博士、國立清華大學分子生物學研究所碩士、中國醫藥學院藥學系學士。邱泰源曾讚許莊聲宏在任職期間會「一天當三天用」，但仍於上任半年後即屆齡退休返校任職。

另，在野黨大砍總預算，其中文宣費可能刪到一毛不剩。邱泰源說，就衛福部來說，所有業務宣導都是站在人民健康的專業立場，如昨天將成人健檢降到30歲，這對國人非常重要。

邱泰源指出，三、四十歲民眾患有潛在慢性病疾病者有相當的比例，能夠早一點篩檢發現，早一點治療，延遲糖尿病、高血壓、心臟病病發，可以晚10、20年，或是癌症篩檢等都需藥醫療院所及媒體專業的力量，促進民眾健康。

最後，邱泰源宣布，行政院昨天已經核定113年健保點值補到每點0.9元，很快在過年前，衛福部會把補到0.9元的部分補給醫療院所，希望醫療院所同仁過個好年，由於醫事同仁在過去一年很辛苦，面對傳染病、慢性病等，並辛苦的照顧國人，希望未來醫療院所更有能量來守護人民的健康。