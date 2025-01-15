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沈伯洋戰小編 游淑慧酸「黑熊邏輯」這些人才噁心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

民進黨立委沈伯洋因黑熊學院議題槓上國民黨小編，因小編忘切換帳號身分曝光，為國民黨新媒體主任韋淳祐，韋也遭起底曾在大陸武漢求學，遭沈伯洋酸「中國影響力直通國民黨粉專」。國民黨議員游淑慧則指沈伯洋，若按黑熊邏輯「只能說民進黨慘了...。」

游淑慧說，過去她曾踢爆，民進黨用過的教育部長吳茂昆、內政部長葉俊榮，都曾到中國大陸多所大學擔任講座或兼教職，他們不但領大陸給的高額車馬費、講座費；還將台灣寶貴的頂尖知識傳授到對岸去、作育對岸英才。等到民進黨執政又隱瞞這段，進入民進黨內閣首長，「大陸求學要被抹紅，去大陸教學呢？」

游淑慧也說，不只他們，前立委鄭運鵬、黨團總召柯建銘在當年民進黨落衰時，有沒有跑去大陸創投？相較之下，淳祐單純去大陸求學、現在擔任國民黨新媒體主任，並不是什麼公職官員，閒暇之餘來和沈伯洋大委員鬥鬥嘴。

游酸沈伯洋，「大委員講不贏就來抹紅這招。比較起來，怎麼看，他都沒有那些兩面撈，官要做、錢要賺的人來的噁心吧？」

國民黨 新媒體 民進黨 沈伯洋 游淑慧

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