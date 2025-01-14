快訊

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名

聽新聞
0:00 / 0:00

王婉諭洩個資不起訴 王鴻薇諷：甘當民進黨打手真可悲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

2023年期間，新北市幼兒園爆發餵藥案，因證據不足，新北地檢署偵結不起訴。時代力量主席王婉諭被國民黨立委王鴻薇等，控公布幼保員個資，造成身心受創。新北地檢署不起訴王婉諭涉違個資法案。王鴻薇今晚表示，只要王婉諭一天沒有道歉，幼教界和被王婉諭傷害的老師們，都不可能原諒王婉諭，她一定發聲到底。

王鴻薇說，王婉諭為了政治目的，攻擊無辜的幼教第一線工作者，抹黑他們涉入餵藥案。而這些幼教老師，對於王婉諭攻擊過程中故意公布他們的照片和姓名等個資，造成未審先判進行提告，就她所知有些受害老師至今都無法再回補教業工作，新北地檢署卻是裁定這樣的結果，確實相當令人遺憾。

王鴻薇表示，「我更要提醒王婉諭，新北市餵藥案案目前為止，因證據不足，相關人士均不起訴處分，你最沒資格說這個案子你被抹黑，真正被抹黑的，是那些無辜的幼教老師，當這些老師，為了自己的權益，選擇提告你違反個資不起訴，竟還可以洋洋得意，把這些被你傷害人的痛，拿來當成攻擊政敵的工具，尤其王婉諭至今沒有向任何人道歉，簡直毫無人性。」

王鴻薇指出，明眼人都看得出來，新北市餵藥案是王婉諭政治自殺等級的醜聞，也是時代力量上次選舉失利的重要因素，更不要說該案連告她「加重誹謗」都不起訴，可以說是法院認證抹黑他人的醜聞，正常人躲起來或閉嘴都來不及，沒看過跑出來讓人打臉的，「經營第三勢力，卻甘願做民進黨打手，不但眾叛親離，到頭來人家也沒正眼瞧你一眼，確實相當可悲。」

王鴻薇提到，「最後附上王婉諭當時抹黑傷害幼保員，還上街遊行的照片，只要王婉諭一天沒有道歉，幼教界和被她傷害的老師們，都不可能原諒她，請各位放心，我一定會幫他們發聲到底，不會讓王婉諭繼續傷害這些無辜的人。」

幼兒園 幼教 時代力量 王婉諭 王鴻薇

延伸閱讀

柯建銘臨時拜託韓國瑜這事還羞辱性提案 王鴻薇：狂妄至極

有內應？ 王育敏揭待出境移工機場變裝11分鐘逃離

憲訴法覆議案被否決 王鴻薇：總統府應10日內公告實施

王鴻薇指中山大學副教授為綠側翼 8年27研究案拿3億元

相關新聞

傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

有周刊報導稱，賴清德總統親自下令，行政立法協調會議要「升級召開」。在賴總統擔任台南市長期間，有多次交手經驗的國民黨立委謝...

115年度科技預算編1800億 吳誠文：財劃法上路將是災難

國科會主委吳誠文今表示，科技力就是國力，政府將持續強化科技前瞻的布局，規劃115年科技預算達1800億元，較今年成長12...

國民黨擬砍光大內宣 業務費刪到剩1元？NCC喊冤：跟文宣費無關聯

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全...

國安團隊人事大地震？傳吳釗燮春節後將異動 府方人士回應

外傳國安會秘書長吳釗燮農曆春節後將異動，由外交部長林佳龍接掌國安會，府方人士今天表示，沒有這回事、空穴來風，總統賴清德與...

王婉諭洩個資不起訴 王鴻薇諷：甘當民進黨打手真可悲

2023年期間，新北市幼兒園爆發餵藥案，因證據不足，新北地檢署偵結不起訴。時代力量主席王婉諭被國民黨立委王鴻薇等，控公布...

若內政部媒體預算全為醜化在野黨 藍委撂狠話刪光：一毛不留

國民黨立委廖先翔提案刪除內政部媒體及行銷預算。他今日表示，若內政部媒體預算是用在攻擊在野黨，一毛錢都不會留。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。