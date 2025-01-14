王婉諭洩個資不起訴 王鴻薇諷：甘當民進黨打手真可悲

2023年期間，新北市幼兒園爆發餵藥案，因證據不足，新北地檢署偵結不起訴。時代力量主席王婉諭被國民黨立委王鴻薇等，控公布幼保員個資，造成身心受創。新北地檢署不起訴王婉諭涉違個資法案。王鴻薇今晚表示，只要王婉諭一天沒有道歉，幼教界和被王婉諭傷害的老師們，都不可能原諒王婉諭，她一定發聲到底。

王鴻薇說，王婉諭為了政治目的，攻擊無辜的幼教第一線工作者，抹黑他們涉入餵藥案。而這些幼教老師，對於王婉諭攻擊過程中故意公布他們的照片和姓名等個資，造成未審先判進行提告，就她所知有些受害老師至今都無法再回補教業工作，新北地檢署卻是裁定這樣的結果，確實相當令人遺憾。

王鴻薇表示，「我更要提醒王婉諭，新北市餵藥案案目前為止，因證據不足，相關人士均不起訴處分，你最沒資格說這個案子你被抹黑，真正被抹黑的，是那些無辜的幼教老師，當這些老師，為了自己的權益，選擇提告你違反個資不起訴，竟還可以洋洋得意，把這些被你傷害人的痛，拿來當成攻擊政敵的工具，尤其王婉諭至今沒有向任何人道歉，簡直毫無人性。」

王鴻薇指出，明眼人都看得出來，新北市餵藥案是王婉諭政治自殺等級的醜聞，也是時代力量上次選舉失利的重要因素，更不要說該案連告她「加重誹謗」都不起訴，可以說是法院認證抹黑他人的醜聞，正常人躲起來或閉嘴都來不及，沒看過跑出來讓人打臉的，「經營第三勢力，卻甘願做民進黨打手，不但眾叛親離，到頭來人家也沒正眼瞧你一眼，確實相當可悲。」

王鴻薇提到，「最後附上王婉諭當時抹黑傷害幼保員，還上街遊行的照片，只要王婉諭一天沒有道歉，幼教界和被她傷害的老師們，都不可能原諒她，請各位放心，我一定會幫他們發聲到底，不會讓王婉諭繼續傷害這些無辜的人。」