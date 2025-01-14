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午宴立陶宛前外長 林佳龍：台立成民主國家團結典範

中央社／ 台北14日電

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯12日至16日首度訪台，外交部長林佳龍今天午宴以表歡迎，並於致詞時表示，感謝藍斯柏吉斯堅定挺台，積極促進台立雙邊關係，為民主國家團結的最佳典範。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於14日午宴歡迎立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis，另譯：藍柏吉斯）訪台，雙方就民主國家共同對抗威權主義國家、台立無人機等各項合作議題深入交換意見。

林佳龍表示，感謝藍斯柏吉斯擔任立陶宛外交部長任內堅定支持台灣，積極促進台立雙邊關係，成為民主國家團結的最佳典範；去年11月他曾率領20家台灣無人機廠商赴立陶宛參加「無人機產業論壇」，表達台灣與立國共同建立民主供應鏈的決心，具體實踐總合外交的理念。

林佳龍也說，威權國家持續擴張對民主陣營造成重大挑戰，近期波羅的海及台灣周邊海域頻繁發生海底電纜遭破壞的事件，顯示民主國家團結合作的急迫性，並應聯合以策略性方式回應及防制。

藍斯柏吉斯則指出，台立兩國於上世紀80年代脫離威權政權統治，致力守護民主自由。在地緣政治上，也長期面臨威權國家的安全威脅，因此深刻瞭解民主夥伴攜手同行的重要性，兩國人民更建立相知相惜的情誼。近年台立雙方達成諸多合作成果，誠盼未來持續深化合作。

外交部表示，藍斯柏吉斯在擔任立陶宛外交部長任內，促成立國成為首個捐贈台灣新冠病毒疫苗的歐洲國家，並堅定捍衛民主自由價值，支持台灣以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，對發展台立關係不遺餘力，是台灣的堅定友人。藍斯柏吉斯在台期間將出席由遠景基金會主辦的演講活動，並赴台大校園與青年學子互動。

外交部 林佳龍 立陶宛

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