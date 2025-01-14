115年度科技預算編1800億 吳誠文：財劃法上路將是災難

國科會主委吳誠文今表示，科技力就是國力，政府將持續強化科技前瞻的布局，規劃115年科技預算達1800億元，較今年成長12.9％，也是歷年最高。而各界關心《財劃法》上路是否對科技發展造成影響，吳誠文也坦言，財劃法若今年上路，「將是一大災難。」他強調，這對全國科研人員非常不公平，盼朝野正視。

國科會今下午舉辦第13次委員會議，吳誠文在會後說明記者會表示，近年全球政經變革劇烈、國際氣候變遷日益嚴峻、人工智慧（AI）火速推進，面臨供應鏈重組、淨零減碳、科技競逐等各項情勢挑戰，政府要做科技的後盾，將持續強化科技前瞻布局。委員會在無特別異議的共識下，規劃明年科技預算需求為1800億元，包括「五大信賴產業」及「國家希望工程」都是重點發展的目標。

吳誠文也提到，1800億預算將用於五大信賴產業、國家希望工程、主權AI，並建構晶片台灣隊（Chips Team Taiwan），讓台灣半導體的優勢連結本土產業需求，納入軟硬系統整合開發，帶領百工百業共榮，也為台灣打造安全、具韌性的供應鏈。

今年度的科技發展經費編列1595億元（不包含國防科技與特種基金），若115年最終編列數達1800億元，將創科技預算單一年度的新高紀錄，成長幅度約12.9%。

對於朝野僵持不下的《財劃法》對科技預算可能的衝擊，吳誠文也直言，新版財劃法若在今年上路，據主計總處扣除人事費等不可刪減部分，中央部會預算須統刪28%，但預算編列的過程繁瑣，國科會預算不可能重編，若真的統刪，國科會將以以攸關國家安全、保護國內科技發展優勢的為優先，傾向基礎研究不動，重大政策專案視情況調整。

吳誠文強調，台灣科技發展的實力受到國際肯定，並非一朝一夕可促成，需要透過政府投入前瞻布局，與產官學齊同合作努力，才能延續並深化我國科技領先優勢，尤其台灣要維持與自由民主國家的供應鏈，與「另一個陣營」存在競爭關係，期待科技預算能不受財劃法修法造成影響，否則台灣在半導體先進製程、ICT資通訊設備、高速網路電腦中心設備等領域的優勢恐失去。