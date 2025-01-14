列高風險官員仍涉貪遭監院檢討 國土署建輪調機制

時任營建署組長張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會收賄，監察院表示，張之明已被列高風險人員，行為也出現異常，但政風未察覺導致弊端，國土署等單位應檢討。國土署指出，已貫徹職務輪調機制，並強化內部監管機制。

時任營建署（國土署前身）道路工程組長張之明被控涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會收賄，課長詹加欣也接受廠商性招待等，雙雙遭台北地檢署起訴，並遭監察院彈劾。

監察院昨天表示，張之明已被列為高風險人員，政風也已發覺張之明傍晚5時下班、下班後不接手機，行為異於常態，但政風未察覺導致弊端，要求內政部國土管理署及法務部廉政署確實檢討改進。

國土管理署今天透過新聞稿指出，本案發生後已立即將相關人員停職，並貫徹職務輪調機制，持續推動多項策進作為，包括補助流程及抽核機制檢討、審議委員會報告全程錄影及落實公平公開原則等措施，強化內部監管機制及防範類似案件發生；另相關廉政風險人員管控也會依循法務部廉政署訂定「機關廉政風險人員提列作業原則」辦理。

國土署強調，為使人員執行職務具備正確法律知識，除請檢察官與專業律師強化法紀教育，也完成廉政指引手冊，藉多面向強化人員廉能及防弊意識。