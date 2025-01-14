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傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（左）、民進黨團總召柯建銘（右）。聯合報系資料照
賴清德總統（左）、民進黨團總召柯建銘（右）。聯合報系資料照

有周刊報導稱，賴清德總統親自下令，行政立法協調會議要「升級召開」。在賴總統擔任台南市長期間，有多次交手經驗的國民黨立委謝龍介今日表示，民進黨立院黨團總召柯建銘祭旗，賴總統將展開逆襲。

謝龍介說，今天有媒體報導，說賴總統「親自下令」，行政立法協調會議要「升級召開」，「我必須說，這才是我認識的賴清德，而賴清德的逆襲，可能正要開始。」

謝龍介分析，第一層用意，透過媒體傳遞「親自」、「下令」、「升級」的概念，當然是針對柯建銘作亂而來，要讓全國百姓，尤其是綠營內部，知道誰才是老大。

謝龍介說，第二層用意，是這些日子以來，民進黨團在立法院屢戰屢敗，動手贏不了，論述也沒起風，不知為何而戰，軍心已經渙散，有人去忙初選，有人已經灰心，有人接近癲狂，還有各種小團體。賴總統這時表態，是要安撫兼整頓已經瀕臨崩潰的民進黨團。當然，也提醒行政院長卓榮泰，現在的施政成績，是不及格的。

謝龍介指出，第三層用意，就很微妙。提到卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，但是寫到行政部門的立法部門對口時，只寫「民進黨團」，也寫匿名綠委，完全不提柯建銘，「懂的人就懂」。

謝龍介強調，他認識的賴清德，字典裡沒有「認輸」這個詞，他當年可以234天不進議會，拗到贏，如今為什麼不能再拗？「這一篇報導，就像是賴清德的檄文」，他說，「老柯（指柯建銘）這麼大石頭，被搬開只是時間問題，在野陣營要做好準備，賴清德很快會親自上陣。」

柯建銘 民進黨 立法院 謝龍介 賴清德

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