快訊

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

行政立法協調會報 政院：聚焦總預算案 盼黨團支持

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨舉行行政立法協調會報，由行政院長卓榮泰（中）主持。圖／行政院提供
民進黨舉行行政立法協調會報，由行政院長卓榮泰（中）主持。圖／行政院提供

面對國會朝小野大，行政院昨天中午邀集民進黨立院黨團幹部及8個委員會召委進行「行政立法協調會報」，行政院發言人李慧芝表示，昨天會議主要焦點在中央政府總預算審議部分，希望獲得執政黨黨團支持，讓總預算案能夠順利通過。

面對國會朝小野大的僵局，行政院施政及政策溝通也頻遭黨籍立委抱怨，在總統賴清德親自要求下，行政院昨天中午邀集民進黨立委進行「行政立法協調會報」。

李慧芝指出，昨天的行政立法協調會報，主要是政院與立法院執政黨黨團保持暢通的溝通及協調管道，尤其是重要政策與法案，要進一步強化協商與論述。同時由於正逢立法院休會前夕、總預算協商的關鍵時刻，因此討論重點聚焦中央政府總預算審議部分，行政院希望透過行政立法協調會報，獲得執政黨黨團的支持，讓總預算案能夠順利通過。

李慧芝說，昨天的會議時間約1個多小時，除了由卓榮泰院長主持外，副院長鄭麗君、政務委員馬永成等人出席。未來希望能採固定時間舉行。

行政院相關人士表示，兩院過去即已存在固定的協調機制，多半在立院黨團總召柯建銘辦公室舉行，政院方面主要由副院長級的陳其邁、鄭文燦等代表參加，不過疫情期間較少舉行，如今是恢復既有的機制，未來也希望固定在周一舉行，不過仍要看黨團及立法院的議事運作情況。

執政黨 立法院 行政院

延伸閱讀

黃國昌：罷免不是拿來政治鬥爭 籲綠別玩兩手策略

總預算浮編誇張 在野黨要刪2千億

憲訴法覆議失敗政院評估後續作為 黃國昌諷專業廢話訓練

強化政策溝通 行政立法協調會報13日在政院召開

相關新聞

傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

有周刊報導稱，賴清德總統親自下令，行政立法協調會議要「升級召開」。在賴總統擔任台南市長期間，有多次交手經驗的國民黨立委謝...

115年度科技預算編1800億 吳誠文：財劃法上路將是災難

國科會主委吳誠文今表示，科技力就是國力，政府將持續強化科技前瞻的布局，規劃115年科技預算達1800億元，較今年成長12...

國民黨擬砍光大內宣 業務費刪到剩1元？NCC喊冤：跟文宣費無關聯

立法院進入總預算大清倉，明日開始密集協商總預算案，據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全...

國安團隊人事大地震？傳吳釗燮春節後將異動 府方人士回應

外傳國安會秘書長吳釗燮農曆春節後將異動，由外交部長林佳龍接掌國安會，府方人士今天表示，沒有這回事、空穴來風，總統賴清德與...

行政立法協調會報 政院：聚焦總預算案 盼黨團支持

面對國會朝小野大，行政院昨天中午邀集民進黨立院黨團幹部及8個委員會召委進行「行政立法協調會報」，行政院發言人李慧芝表示，...

赴美團周四見賴清德 葛如鈞：台美科技合作不分朝野

賴清德總統將於本周四邀請出訪美國的代表團成員「喝咖啡」，國民黨立委葛如鈞表示，總統會晤代表團是例行慣例，也是展現「人人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。