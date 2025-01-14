赴美團周四見賴清德 葛如鈞：台美科技合作不分朝野

賴清德總統將於本周四邀請出訪美國的代表團成員「喝咖啡」，國民黨立委葛如鈞表示，總統會晤代表團是例行慣例，也是展現「人人都是Team Taiwan」合作精神的重要時刻。代表團此行承擔的重要任務，無論政黨立場，都是為了台灣在國際上的利益與形象努力，充分體現台美關係中守護民主的共同目標。

葛如鈞指出，很榮幸能在立法院長韓國瑜帶領下，隨跨黨派訪團及多位資深且有不同專業的委員同行，共同訪美參與川普就職典禮，深化台美關係。「行前若有賴總統邀請韓院長及代表團成員會面，據悉應是按照慣例在出發前會見代表團成員的既定官方行程，可見台美關係的努力必是不分朝野的共識；大家都是 Team Taiwan 的一員，共同守護國家才是最大的民主。」

葛如鈞強調，科技無國界，為提升此次訪美效益，他已於短短一周內積極邀約專家舉行科技對談，包括與數位發展部前部長唐鳳及知名科技產業專家曲博士等人交流。周二由曲博士率先登場，探討台美科技變局，周三則與唐鳳進行深入對話，為此次出訪奠定堅實的科技合作基礎。

葛如鈞呼籲，國家領導人應以朝野和諧為責任，減少內耗，集中力量穩定國家發展並促進民生經濟。期待隨韓國瑜院長及其他訪團成員赴美的同時，能深化台美科技交流，讓台美關係更進一步。