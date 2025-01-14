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接見英國訪團 副總統盼科技合作協助人類持續進步

中央社／ 台北14日電

副總統蕭美琴今天接見英國前內政副大臣圖根哈特所率訪團表示，感謝英國捍衛自由與民主等共享價值，長期支持台灣有意義地參與國際組織。期盼民主國家能進一步合作，運用科技協助人類持續進步。

副總統上午接見英國前內政副大臣圖根哈特（TomTugendhat，另譯：杜耿涵）下議員訪問團，副總統致詞時，首先對圖根哈特勇敢捍衛自由與民主等共享價值的行動表達敬佩，並感謝他不遠千里來到台灣，展現與台灣的友誼與合作關係。

副總統表示，全球民主制度正面臨嚴峻的地緣政治挑戰，地區性的衝突與戰爭導致許多悲劇。在印太區域，中國每日進行軍事脅迫與挑釁，試圖破壞幾十年來區域間和平繁榮穩定的現狀。因此，她感謝國際友人來訪，了解台灣並互相交流，與應對這些重大挑戰的台灣人民站在一起。

副總統同時感謝圖根哈特及英國長期支持台灣有意義地參與國際組織，反對中國曲解聯合國2758號決議，排除台灣在氣候、醫療等全球議題上對國際社會的貢獻。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就是個需要包容性與普遍合作的例子。

副總統表示，在科技與人工智慧的時代，民主國家需要進一步合作，確保科技用以協助人類進步，而非成為控制的工具。最後，她再次感謝圖根哈特來訪，很高興能與他會面。

2758號決議 台灣人 英國

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