藍委籲續辦班班有鮮乳 政院：樂見地方多元推動

國民黨立委萬美玲等人今天召開記者會，呼籲行政院應延續班班有鮮乳政策，既可照顧本土酪農，又能兼顧學童健康發育。行政院發言人李慧芝說，政策因各地方政府意見無法達共識而喊停，中央樂見地方現在採取多元方式推動。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸台關稅降至零。為降低對國產乳業的衝擊並補充學童攝取鈣質，農業部與教育部去年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原定執行4年，每學期喝44次，但去年9月上路後，家長、地方及各團體意見不一，行政院去年底決議暫停。

立法院教育及文化委員會國民黨籍召委萬美玲，以及國民黨立委王育敏、李彥秀、張嘉郡等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「中央補助地方執行，班班喝鮮乳別跳票」記者會。

萬美玲指出，政策上路前，立法院、教育團體、家長團體就提醒行政院，如果草率上路會遇到問題，可惜行政院沒聽進去，造成亂象叢生，且沒想到行政院不思如何解決問題，遇到問題就把對學童的承諾取消，學童、家長十分錯愕。

萬美玲表示，行政院、教育部、農業部失信於學童，更是在告訴孩童可以出爾反爾，決定要做的事可以草率結束，身教、言教都做了最壞示範。

萬美玲指出，班班有鮮乳是好的政策，但執行上不能造成教育現場的混亂及老師負擔，希望是否能研議使用鮮奶券的方式，讓學童在超商或賣場領取，或者也可以透過營養午餐的團膳業者供應。當初立法院通過預算是要給孩子喝鮮奶，沒想到後來政策卻跳票，這是最大的欺騙。

王育敏表示，根據國健署調查，台灣7到12歲的孩童，每天攝取牛奶量不足，牛奶富含鈣質，對孩子發育非常好，所以從孩子健康發展的角度，班班有鮮乳政策應該繼續推動。至於政策上路產生亂象，政府應提出解決方法，而不是因噎廢食，這是本末倒置，非常不應該。

張嘉郡呼籲農業部、教育部審視各界建議，解決問題，希望行政院拿出決心、魄力，重新審視並提出具體改善方案，恢復班班有鮮乳政策。

李彥秀表示，請行政院把鮮奶還給孩子。本來好的政策既可以照顧酪農，又可以讓學童喝鮮奶，但班班有鮮乳才上路3個月就喊停，中央還找藉口是因為地方意見不一才喊停，這就是政府沒有溝通，官僚無能，造成家長無言、孩子無奈、酪農無助。

行政院發言人李慧芝下午回應，農業部長陳駿季已經說明，班班有鮮乳政策因為各地方政府的意見無法達共識因此喊停，中央也樂見地方政府現在採取多元方式推動。

李慧芝說，政府會持續透過學校營養午餐的內容來提升學生攝取營養，同時也會持續推動酪農產業輔導、升級，並提出相關協助方案，強化酪農競爭力，壯大台灣優質農產品，貫徹照顧酪農的決心。

政院人士重申，行政院鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起地方政府應有的責任。