國民黨小編與沈伯洋筆戰意外曝光 徐巧芯、凌濤力挺

國民黨小編與民進黨立委沈伯洋為黑熊學院一堂要價3840元種菜課程互槓，因未切換帳號，意外曝光小編為新媒體部主任。國民黨立委徐巧芯說「我朋友，我驕傲」，國政基金會副執行長凌濤也說，國民黨小編無時無刻議題攻防，以社群語言把民進黨打到落花流水，就是成功的關鍵。

徐巧芯說，國民黨新媒體部主任是她的好朋友、好戰友。從第一次她舉辦「民主RPG活動」認識到現在，已經過了12個年頭。他既有才華，會寫文章，會辯論，會做事，什麼時候在大陸唸書也變成中共同路人？民進黨立委吳思瑤的吳姓助理就讀北京大學，吳思瑤難道也是舔共仔？

徐巧芯說，新媒體部主任愛中華民國的心，比以「黑熊學院」之名撈錢割韭菜的多太多了。他先是經過「招考」進國民黨組織部，到現在升任新媒體主任，一步一步靠自己的能力打拚，比只會靠賴清德當不分區的實在多了。

徐巧芯說，最近很多人在說國民黨小編怎麼這麼猛，就是他們讓國民黨在網路上活了起來。值得一個大大的掌聲。國民黨主席朱立倫也在底下留言「加雞腿」。

凌濤也說，徐巧芯說她朋友她驕傲。其實他更驕傲，因為新媒體部主任是在他求才、多次懇談延攬下，才加入作戰團隊，這也是他對國民黨最大的貢獻之一。

凌濤表示，國民黨小編現在這麼強，民進黨團總召柯建銘被碾壓、吳思瑤被無視，有新媒體部主任的帶領，無時無刻議題攻防，以社群語言把民進黨打到落花流水，就是成功的關鍵。

凌濤反批，民進黨自以為挖到寶，沾沾自喜，人家正常就讀台商學校、正常考取大學，也拿來當哏。現在台商、台胞那麼多，民進黨要不要全禁止？民進黨內沒有任何人有大陸學歷嗎？好無聊，加油好嗎。