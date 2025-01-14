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指名黑熊學院辦民防？劉世芳：僅供參考由地方選擇

中央社／ 台北14日電

週刊報導，警政署編列千萬預算，指名黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練。內政部劉世芳今天再度澄清，函文提及的團體只是作為參考選項，地方政府實際執行有完全自主選擇權，各項計畫都依法辦理，絕不容許任何違法情形。

鏡週刊日前報導，警政署在民國114年度預算，編列新台幣2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」；內政部去年11月曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理各項民防訓練課程，引發質疑。

劉世芳昨天在立法院備詢時說，函文中雖有提到該團體，但從來沒有執行過、也沒有任何一筆預算給這2個團體，違反預算法的都不會做。

內政部今天再次透過新聞稿澄清，警政署辦理民力任務隊訓練時，從沒要求委託特定團體，警政署發函給縣市警察局曾在附件舉例提到黑熊學院、壯闊台灣等團體，是因有關緊急救護訓練，並非警察專業技能，因此師資遴聘與課程規劃都依法辦理，並無獨厚特定團體，但事實上從未委由這些團體執行任何訓練。

劉世芳也強調，內政部的各項計畫都依法辦理，絕不容許任何違反預算法情形出現。

劉世芳說，警政署相關函文是授權警政署處理而非她要求發出，且函文提及的團體只是作為可能的參考選項，地方政府實際執行有完全自主選擇權，各級警察機關推動民防訓練，也長期與地方紅十字會志工、義消、EMT（緊急救護技術員）等專業教官合作。

針對立法委員質疑去年底內政委員會秘密會議是否阻止提供資料。劉世芳強調，秘密會議是按照立法院既定規範進行，內容主要涉及警政ICT（資訊及通訊技術）計畫保密事項，沒有違反程序或隱瞞事實。

劉世芳說，內政部在推動民防相關業務時，會繼續以依法行政為最高原則，確保每一分預算都花在刀口上，並做到程序公開透明，接受國會及社會檢驗。

內政部 劉世芳 民防

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