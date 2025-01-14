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看好黃國昌選民眾黨主席 謝立功：此時是承擔非搶位

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前秘書長謝立功接受媒體聯訪時表示，代理主席黃國昌宣布參選黨主席是勇於承擔。記者季相儒／攝影
民眾黨前秘書長謝立功接受媒體聯訪時表示，代理主席黃國昌宣布參選黨主席是勇於承擔。記者季相儒／攝影

民眾黨代理主席黃國昌今天宣布，自己決定投入民眾黨主席補選，民眾黨前秘書長謝立功對此表達認同，早點把主席定下來，未來要做的事很多，前立委蔡壁如態度較為保留，「現在看起來只有黃國昌一位要選」，此時不是搶主席的位置，而是承擔重責大任。

民眾黨昨天發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，線上報名期間為1月14日上午9時至1月17日下午6時，並且訂於2月15日舉行網路投票。黃國昌上午在臉書發文表示，經過審慎思考，決定投入民眾黨主席補選。

謝立功下午舉行「民眾黨未來路線與第三勢力發展」座談會，他在會前受訪時表示，看好黃國昌勇於承擔，「我本來以為動作會慢一點，但是他在第一時間就馬上表達」，尤其是提到的三點事項也很認同，2026年地方選舉非常重要，希望早點把黨主席定下來，接下來要做的事情還很多。

謝立功提及，蔡壁如一直想要跟黃國昌約時間，但是好像還沒有碰到面，「選前約是一種誠意，選後約是一種態度」，不管是選前還是選後，大家總是要討論一下，如同自己舉辦座談會，儘管還只是第一場，但是不是最後一場，「接下來在中南東部都會辦，我們可以在每個縣市都辦。」

有關蔡壁如點名黃國昌參選新竹市長，謝立功則認為，不管是新竹市、新竹縣或宜蘭縣，黃國昌絕對是活棋，主帥出征當然可以帶動士氣，絕對有很大的加分效果，不僅是在該縣市的所有候選人，而是放眼全台灣的所有選情，全部都會有大大加分的效果。

媒體詢問，是否有意跟黃國昌約時間，謝立功表示，他本人非常樂意，不過立法院正在審查總預算跟重要法案，也不一定要急著碰面，「與其我約他，不如他約我，倒不如聽聽台北市以外的聲音」，既然黃國昌擔任代理主席，相信絕大多數人都會認同。

謝立功表示，蔡壁如態度似乎比較保留，並沒有表態要參選黨主席，「現在看起來只有黃國昌一位要選」，各方面都非常值得大家支持，這個時候不是要搶主席的位置，而是要承擔民眾黨的重責大任。

民眾黨 蔡壁如 謝立功 黃國昌

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