【重磅快評】言必稱柯主席 國昌老師是民眾黨救世主？

民眾黨前主席柯文哲中箭落馬，民眾黨立委黃國昌搶先宣布參選民眾黨主席，從時代力量到民眾黨、從太陽花領袖到小草教主，黃國昌千字文參選聲明，「柯主席」就出現11次，綠營戲稱「黃國昌變白國昌」，國昌老師真能成為民眾黨救世主？

黃國昌今天發表「壯大台灣第三勢力、團結民眾堅定前行」參選聲明，強調「在這段柯主席無法親自領導台灣民眾黨的時間，我將窮盡一切努力，義無反顧與台灣民眾黨所有同志一起勇敢前進，攜手開拓台灣政治需要的改革與進步。同志們，我們一起努力，讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲。」

細看黃國昌的千字文投名狀，出現11次的「柯主席」無疑是關鍵字，重要性可想而知，因為黃國昌比任何人都清楚，他要接棒民眾黨主席，必須借重柯文哲的光環，才能眾望所歸。

柯文哲與黃國昌的從政脈絡雷同，兩人皆出身墨綠，從太陽花學運獲得政治紅利，擁有強大政治聲量，同樣「打著綠旗反綠旗」，因為不願當「小綠」，最後都站在民進黨對立面，黃國昌先後開罵過前總統蔡英文、賴清德總統。

柯文哲和黃國昌連罵名都不遑多讓，過去離開柯市府的幕僚，幾乎都與柯文哲翻臉；黃國昌從時力創黨主席轉任民眾黨不分區立委，時力至今耿耿於懷。民眾黨前立委蔡壁如今天也自爆，她曾找上時代力量黨主席王婉諭參加活動，「想幫忙緩解時力對黃國昌的敵意」。

蔡壁如被視為競逐民眾黨主席的可能人選，是黃國昌的潛在對手，蔡壁如昨天才表示黨內要先溝通，沒想到黃國昌今天就搶頭香宣布參選，兩人競合浮上檯面。民眾黨和時力都是第三勢力的代表政黨，與黃國昌有深厚的愛恨情仇，蔡壁如的談話有意無意提醒著小草、柯粉，黃國昌曾經來自時力的「顯赫」經歷。

黃國昌先後擔任時力、民眾黨立法院黨團總召，同一人擔任兩個立法院黨團總召，已創下政治先例，若再出任民眾黨主席，將創下同一人分別擔任兩個主要政黨主席的歷史紀錄。

不過，「國昌主席」仇恨值居高不下。黃國昌從政顏色轉變，民進黨立委吳思瑤揶揄，黃國昌從時力的「黃國昌」、民眾黨的「白國昌」，到跟國民黨走得近的「藍國昌」，黃國昌只是借挺柯文哲行權力競逐的登基大典；桃園市議員于北辰也狠酸，從時力到民眾黨，黃國昌是非常有能力的「專業關燈手」，期待民眾黨順利關掉。

柯文哲已經從民眾黨翻頁，黃國昌想要取而代之，在壯大第三勢力的道路上，各路追兵正十面埋伏。外界也好奇，民眾黨的下一頁將是句號、分號，還是驚嘆號！