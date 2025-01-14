林佳龍15日赴帛琉出席總統就職 探索產業交流機會

外交部長林佳龍將以總統特使身分出席帛琉總統就職典禮，外交部亞太司長藍夏禮今天表示，林佳龍一行將於15日啟程，並於18日返國，將與台灣的觀光、醫療、港務、水產養殖、資通訊等業者一起探索兩國產業交流及技術合作的機會。

友邦帛琉共和國去年11月舉行總統、副總統及國會議員選舉，選舉結果由現任總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）連任，副總統候選人歐宜樓 （RaynoldOilouch）也以高票當選；帛琉訂於當地時間今年1月16日舉行新任正副總統就職典禮。

外交部上午舉行例行記者會，外交部亞太司長藍夏禮宣布，外交部長林佳龍將以總統特使身分代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往帛琉祝賀，彰顯台帛篤實邦誼，林佳龍一行將於1月15日啟程，並於18日返國。

藍夏禮指出，林佳龍同時也帶領台灣產業考察團赴帛琉實地瞭解當地商務及投資環境，結合台灣產業優勢及「總合外交」策略，以在帛琉全力推動「榮邦計畫」，協助強化友邦帛琉經濟韌性，共同促進區域民主、和平與繁榮發展，落實總統賴清德去年12月「繁榮南島 智慧永續」之旅提出的「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」三大目標。

藍夏禮提及，林佳龍此行將代表賴總統向惠恕仁、歐宜樓及帛國各界政要表達誠摯祝賀，並就台帛合作計畫交換意見；期間也將與台灣的觀光、醫療、港務、水產養殖、資通訊等業者一起實地探索兩國產業交流及技術合作的機會，也協助創造帛琉產業升級契機，進而強化民主供應鏈的夥伴關係。

藍夏禮說，台灣與帛琉共和國邦誼篤睦，雙方共享民主、自由及人權的共同理念，在氣候變遷、基礎建設、農漁業技術、醫療衛生、教育文化、觀光、司法、人道救援及體育等領域密切合作，成果豐碩，廣受帛琉各界肯定。將在既有的堅實基礎上持續合作，推動共榮互惠的夥伴關係，深化台帛邦誼。