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互設代表處推手 賴總統贈勳給立陶宛前外長藍柏吉斯

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今贈勳給台灣與立陶宛互設代表處推手、立國前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），表彰其對台立關係的貢獻。圖／總統府提供
賴清德總統今贈勳給台灣與立陶宛互設代表處推手、立國前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），表彰其對台立關係的貢獻。圖／總統府提供

賴清德總統今贈勳給台灣與立陶宛互設代表處推手、立國外交部前部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），表彰其對台立關係的貢獻。

賴總統表示，立陶宛是新冠疫情期間首個捐贈台灣疫苗的歐洲國家，在藍柏吉斯堅定支持下，台灣與立陶宛互設代表處，雙邊在半導體、雷射、金融及醫療領域合作。

賴總統表示，當前威權主義勢力持續合流，對全球的民主國家帶來威脅和挑戰，台灣與立陶宛等民主國家必須更加團結，共同守護民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序。

副總統蕭美琴會晤藍柏吉斯時，感謝藍柏吉斯對台灣及立陶宛穩固夥伴關係的貢獻，期盼兩國關係持續深化，共同為全球繁榮努力。

藍柏吉斯明天有兩場公開演說，上午應外交部與遠景基金會邀請發表專題演說，下午在台大社科院演說，題目都是立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示。

外交部 立陶宛 賴清德

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