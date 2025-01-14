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黃國昌宣布參選黨主席首站拜會 北市黨團曝這事談最多

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌今宣布角逐黨主席補選後，隨後拜會民眾黨北市議會黨團，中午便當會結束後，民眾黨北市黨部主委張志豪（左二）等人受訪。記者林佳彣／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今宣布角逐黨主席補選後，隨後拜會民眾黨北市議會黨團，中午便當會結束後，民眾黨北市黨部主委張志豪（左二）等人受訪。記者林佳彣／攝影

民眾黨代理主席黃國昌今宣布角逐黨主席補選後，隨後拜會民眾黨北市議會黨團，中午便當會結束後，民眾黨北市黨部主委張志豪受訪轉述，黃談最多仍是2026年動向，希望幾乎每個縣市都能有黨團，另也討論各種公共議題。

今天黃國昌今與秘書長周榆修，偕同北市議會黨團議員陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩、林珍羽共4位議員，共同拜會北市議會議長戴錫欽；拜會後，黃國昌與議員進行便當會。

黃國昌宣布參選民眾黨主席補選，民眾黨4位北市議員被問及意向。張志豪回應，談最多仍是2026年的動向，主席黃國昌有提到，不管在任何方面，我們有很好的配合，2026在地方上，幾乎希望每個縣市都能有黨團，他比較關心的仍是2026的發展，以及2028的發展。

張志豪表示，今天與主席聊滿多，他很關心北市2026方向，再者是中央和地方之間能夠如何配合，議員們就向黃報告在地方需要談的各種公共議題，希望中央和地方一起合力解決。

民眾黨北市議會黨團總召陳宥丞說，黨團在意的是中央與地方在政策上的配合，例如林珍羽提到長照床位、未來高齡化社會是北市跟中央要共同面對解決的問題，黃瀞瑩提及鋰電池議題人命關天，沒辦法再等候，中央修法、地方也需相關配套，張志豪則在意警消權益。

陳宥丞說，最後也提到居住正義、兒少議題，議長戴錫欽給予具體承諾；主席承諾，未來從中央到地方、從黨團到黨部應該要有更緊密的配合。另，大概聊到統籌分配款，但沒有深入談及地制法，他們與黃約好，未來待黨的方向確定、黨內選舉後，北市黨團會在議題上多多配合。

北市 民眾黨 黃國昌

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