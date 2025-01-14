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國民黨團揚言部會文宣費全刪 政院：期待理性審查預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院將處理今年度中央政府總預算，傳出國民黨團喊出各部會文宣費全數刪除，行政院表示，閣揆卓榮泰已要求各部會說明預算並據理力爭，期待立法院能理性審查預算。 圖／聯合報系資料照片
立法院將處理今年度中央政府總預算，傳出國民黨團喊出各部會文宣費全數刪除，行政院表示，閣揆卓榮泰已要求各部會說明預算並據理力爭，期待立法院能理性審查預算。 圖／聯合報系資料照片

立法院進入總預算大清倉，傳出國民黨方面喊出各部會文宣費全數刪除。行政院方面表示，閣揆卓榮泰已要求各部會說明預算並據理力爭，期待立法院能理性審查預算。

立法院本會期進入最後倒數，重要的今年度總預算案進入協商關鍵期，據了解，國民黨團總召傅崐萁對總預算案下達四道指令，各部會文宣費全數刪除；數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；部、署業務費全數凍結70%，等執行30%之後才能申請解凍並需經院會同意。此外，受矚目的潛艦預算保留2億元，其餘18億元凍結，等海鯤號潛艦完成海測通過後始能動支。

政院人士表示，國家的發展需要朝野合作，許多福國利民、打擊犯罪、支援民生等業務，都需要各部會協力合作才能進行，行政院長卓榮泰已要求各部會清楚說明預算編列狀況並據理力爭，也強調預算的執行會接受合理的監督。

政院方面強調，行政院期待立法院能夠理性審查預算，並希望與立法院保持健康的合作管道，一起為了讓國家更好而努力。國防部方面則重申，國防部長顧立雄日前已表明在海鯤艦通過海測前不會動用預算，國防部一定會以安全穩健為前提進行泊港與海上測試；期待立委都能支持潛艦國造的重大計畫，對於提升國防戰力相當重要。

立法院將在21日休會，朝野黨團日前達共識，明天開始密集協商總預算案，力拚休會前完成總預算案三讀，據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪，預料藍綠白總預算大戰開打。

NCC 卓榮泰 國民黨 國防部 民進黨 潛艦國造 立法院

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